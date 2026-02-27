Attualità

Btp Valore: ecco i tassi della nuova emissione, cosa c’è da sapere

Il Mef ha comunicato i rendimenti: l'emissione inizia lunedì

di Maria Graziosi - 27 Febbraio 2026

Btp Valore: ecco i tassi. Il Ministero per l’Economia e le Finanze ha comunicato quale sarà il rendimento dei nuovi titoli di Stato che verranno proposti ai risparmiatori e alle famiglie. Si tratta di margini di guadagno da non sottovalutare affatto. Che rispettano lo schema “crescente” che tende a premiare chi porterà le obbligazioni fino alla loro naturale scadenza fissata al sesto anno. Per chi lo farà, infatti, sarà previsto pure un premio extra commisurato al valore del capitale inizialmente investito.

Btp Valore, ecco i tassi

I numeri snocciolati dal Mef sono interessanti. Si parte con un rendimento fissato nel 2,50% per il primo e il secondo anno. Che crescerà già a partire dal terzo anno. Per il Btp Valore al terzo e quarto anno infatti è prevista una “cedola” (che sarà pagata con una frequenza trimestrale) che sale al 2,80%. E che aumenterà ancora, stabilizzandosi al 3,50% per il quinto e per il sesto anno. Alla fine dei sei anni, il titolo di Stato darà diritto a chi lo avrà acquistato dall’inizio, di poter ottenere una remunerazione extra pari allo 0,8% del capitale investito. Non male.

Quando è possibile acquistarli

La pubblicazione dei tassi in pratica anticipa di pochissimo la settima emissione dell’obbligazione Btp Valore. Che è in programma lunedì prossimo. Si parte, dunque, dal 2 marzo e i termini per sottoscrivere l’obbligazione scadranno alle ore 13 di venerdì 6 marzo. Sempreché, beninteso, il Mef non decida di chiudere le operazioni prima della deadline che è stata fissata. E, ultimamente, i titoli italiani vanno forte quindi l’ipotesi che si chiuda prima non è così peregrina.