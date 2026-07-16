Meteo

Apice del caldo: weekend rovente, svolta attesa la prossima settimana

Domani le temperature più alte dell'estate. Sollievo solo da lunedì, con valori sotto la media

di Redazione - 16 Luglio 2026

L’ondata di calore che sta interessando l’Italia sta per raggiungere il suo punto massimo. Secondo Lorenzo Tedici, responsabile media di iLMeteo.it, l’afa resterà opprimente fino a tutto il weekend, nonostante i temporali che oggi colpiranno il Nord. La terza ondata africana è destinata a intensificarsi nelle prossime ore.

Temperature estreme fino a 46°C tra Sardegna e Sicilia

Domani sarà la giornata più rovente di questa estate. Sono previste punte di 41–42°C a Cagliari, Nuoro, Caltanissetta e Foggia; 40°C ad Ascoli Piceno; 39°C ad Agrigento, Terni, Firenze, Forlì, Frosinone, Macerata e Isernia. Nelle aree interne di Sardegna e Sicilia si potranno raggiungere i 46°C. Una sequenza di temperature estreme che, sottolinea Tedici, richiama l’urgenza del tema climatico.

Weekend ancora rovente, con calo solo al Nord

Il fine settimana non porterà sollievo. Sabato si registreranno condizioni analoghe, con un lieve calo solo al Nord. Domenica il caldo resterà intenso, con 41°C a Caltanissetta e valori fino a 39°C tra Sicilia, Sardegna e Calabria. Umbria e Puglia si manterranno sui 38°C, mentre al Nord è atteso un modesto abbassamento termico.

Sollievo da lunedì: valori sotto la media climatica

La svolta arriverà tra lunedì e martedì, quando le temperature scenderanno in modo graduale e diffuso, portandosi al di sotto delle medie climatiche 1991–2020. Le massime si assesteranno sui 32–33°C, con caldo ancora presente ma attenuato al Sud e sulle Isole maggiori. Le attuali proiezioni non indicano una quarta ondata almeno fino a domenica 26 luglio, offrendo un periodo di tregua dopo settimane di caldo eccezionale.