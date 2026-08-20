Meteo

Italia spaccata in due: temporali al Nord, nuova fiammata africana al Sud

L'energia accumulata dall'ondata di calore prepara 48 ore di forte maltempo

di Redazione - 20 Agosto 2026

Dopo giorni di caldo record, l’Italia cambia improvvisamente volto. La lunga fiammata africana lascia spazio a una fase di forte maltempo, con temporali intensi e un brusco calo delle temperature al Nord. Lo confermano le ultime analisi di Meteo.it, che parlano di una vera e propria “polveriera” atmosferica pronta a esplodere.

Nord Italia: 48 ore di temporali e nubifragi

La prima perturbazione organizzata da metà maggio sta entrando sul nostro Paese. I meteorologi segnalano piogge torrenziali tra il Lago di Como e la Valtellina, con accumuli che potrebbero superare i 200 millimetri. L’equivalente di un’intera estate in poche ore. Temporali a macchia di leopardo, grandinate e raffiche di vento interesseranno tutto il Nord e parte del Centro. Le temperature scenderanno nettamente: massime sui 27-28 gradi, localmente anche sotto i 25.

Centro Italia: instabilità in aumento

Tra oggi e domani, rovesci e temporali raggiungeranno anche Toscana, Umbria e Marche. Roma rimane in una sorta di “terra di mezzo”. Ancora caldo, con punte di 34 gradi, ma con qualche passaggio instabile nelle prossime ore. Firenze tornerà a respirare dalla prossima settimana, con massime intorno ai 30 gradi.

Sud Italia: la quarta ondata africana non molla

Situazione opposta al Sud, dove l’anticiclone africano resta dominante. Le temperature continueranno a salire: 38-40 gradi tra Puglia, Campania, Basilicata e Calabria. La Sicilia potrebbe toccare i 41 gradi fino ai primi giorni di settembre.

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