Italia spaccata in due: temporali al Nord, nuova fiammata africana al Sud
L'energia accumulata dall'ondata di calore prepara 48 ore di forte maltempo
Dopo giorni di caldo record, l’Italia cambia improvvisamente volto. La lunga fiammata africana lascia spazio a una fase di forte maltempo, con temporali intensi e un brusco calo delle temperature al Nord. Lo confermano le ultime analisi di Meteo.it, che parlano di una vera e propria “polveriera” atmosferica pronta a esplodere.
Nord Italia: 48 ore di temporali e nubifragi
La prima perturbazione organizzata da metà maggio sta entrando sul nostro Paese. I meteorologi segnalano piogge torrenziali tra il Lago di Como e la Valtellina, con accumuli che potrebbero superare i 200 millimetri. L’equivalente di un’intera estate in poche ore. Temporali a macchia di leopardo, grandinate e raffiche di vento interesseranno tutto il Nord e parte del Centro. Le temperature scenderanno nettamente: massime sui 27-28 gradi, localmente anche sotto i 25.
Centro Italia: instabilità in aumento
Tra oggi e domani, rovesci e temporali raggiungeranno anche Toscana, Umbria e Marche. Roma rimane in una sorta di “terra di mezzo”. Ancora caldo, con punte di 34 gradi, ma con qualche passaggio instabile nelle prossime ore. Firenze tornerà a respirare dalla prossima settimana, con massime intorno ai 30 gradi.
Sud Italia: la quarta ondata africana non molla
Situazione opposta al Sud, dove l’anticiclone africano resta dominante. Le temperature continueranno a salire: 38-40 gradi tra Puglia, Campania, Basilicata e Calabria. La Sicilia potrebbe toccare i 41 gradi fino ai primi giorni di settembre.
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