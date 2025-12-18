Campari cede Averna e Zedda Piras: deal da 100 milioni
C'è l'intesa con Illva Saronno holding: il closing entro la prima metà del 2026
Campari continua a cedere brand, il gruppo ha deciso di vendere l’amaro Averna e il mirto di Sardegna Zedda Piras alla Illva di Saronno Holding. L’accordo sulla base di una valutazione finanziaria da cento milioni di euro. La scelta, fanno sapere da Campari Group, è da ricondurre a una strategia di razionalizzazione del portafoglio “per rafforzare il focus sui core band contribuendo alla semplificazione del business e alla riduzione della leva finanziaria”.
Campari cede Averna e mirto di Sardegna
L’operazione è stata ufficializzata questa mattina in una nota. In cui Campari ha spiegato le ragioni che hanno portato il management a cedere i marchi iconici Averna e Zedda Piras. L’obiettivo, adesso, sarà quello di rifocalizzare, per quanto riguarda la categoria amari, l’attenzione sul brand definito prioritario di Braulio. Con l’intesa, Illva Saronno acquisisce, a fronte del pagamento di cento milioni di euro, il 100 per cento del capitale di NewCo insieme al magazzino dei prodotti finiti di Campari. Il closing è previsto per la prima metà del prossimo anno.
La messa in vendita
Non c’è voluto poi troppo tempo all’ad di Campari Group, Simon Hunt, per trovare acquirenti ad Averna e Zedda Piras. La volontà di cedere i brand era già stata annunciata qualche settimana fa, alla fine di novembre. Il gruppo aveva già venduto marchi storici come Cinzano, Martini e Riccadonna, in linea con questa strategia di focalizzazione sul portafoglio globale. Che punta forte sui brand ritenuti più iconici (e redditizi) come Aperol, Wild Turkey e, naturalmente, proprio Campari.
