Cronaca

Camper abbandonato sul Gran Sasso, cresce il mistero

Da giorni un Camper abbandonato preoccupa soccorritori, forze dell’ordine e operatori turistici del Gran Sasso.

di Gianluca Pascutti - 26 Novembre 2025

Un camper fermo nella neve e un uomo sparito nel nulla

Il Camper, noleggiato da un 44enne di nazionalità polacca, è stato trovato nel piazzale superiore di Campo Imperatore, parcheggiato nella neve e senza segni di utilizzo recente. All’interno sono stati rinvenuti effetti personali e un telefono cellulare, elementi che hanno immediatamente fatto scattare l’allarme. L’uomo risulta irreperibile dal 19 novembre e nessuno, né in Italia né nel suo Paese d’origine, ha presentato una denuncia di scomparsa.

La mancanza di segnalazioni ufficiali ha aggiunto un ulteriore livello di complessità alle indagini. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi spostamenti del 44enne, mentre il consolato polacco è stato coinvolto per contattare eventuali familiari.

Ricerche difficili in un ambiente estremo

Le operazioni di ricerca sono state avviate immediatamente e coinvolgono Soccorso Alpino, vigili del fuoco, Guardia di Finanza, unità cinofile e droni. Le condizioni meteo, però, stanno rallentando le operazioni. Vento forte, temperature rigide e visibilità ridotta rendono complicato esplorare l’area circostante.

Gli operatori hanno ispezionato il camper e la zona limitrofa, ma non sono state trovate impronte né tracce utili a indicare la direzione presa dall’uomo. L’ipotesi di un allontanamento volontario non viene esclusa, così come quella di un incidente in quota.

Un giallo che lascia aperti molti interrogativi

Gli investigatori stanno lavorando su ogni possibile scenario, mentre i soccorritori continuano a battere l’altopiano nonostante le condizioni proibitive. Il Gran Sasso, con la sua bellezza aspra e silenziosa, resta sullo sfondo di una vicenda che potrebbe avere sviluppi nelle prossime ore tempo permettendo. Certo è che con temperature così basse, se l’uomo dovesse essersi perso o aver avuto un incidente durante un’escursione, potrebbe profilarsi uno scenario drammatico.