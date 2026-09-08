Yemen, Houthi attaccano camion con armi provenienti da Arabia Saudita
Le immagini del missile balistico diffuse dal movimento filo-iraniano
Roma, 8 set. (askanews) – Le immagini diffuse da Ansarullah Media Centre, organizzazione di comunicazione ufficiale del movimento Houthi in Yemen, mostrano – secondo quanto affermato dal gruppo – un attacco con missili balistici contro camion che trasportavano materiale militare provenienti dall’Arabia Saudita verso il campo militare di Al-Wadiah, nella provincia yemenita di Hadramout. Nel video il momento preciso in cui un missile balistico colpisce un camion a cui segue una forte esplosione.
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