Cultura & Spettacolo

Rivoluzione K-Beauty: i segreti della cosmesi coreana tra mito, benefici e controindicazioni

di Monica Marini - 8 Settembre 2026

Negli ultimi anni la cosmesi coreana, nota globalmente come K-Beauty, ha conquistato il mercato occidentale trasformando la cura del viso da un dovere quotidiano a un vero e proprio rito di benessere. La differenza fondamentale rispetto alla cosmesi tradizionale risiede prima di tutto nella filosofia di fondo: mentre l’approccio occidentale tende a essere correttivo e reattivo, concentrandosi sull’agire quando l’incredimento cutaneo o l’inestetismo si sono già manifestati, la K-Beauty si fonda su una rigorosa prevenzione. Il principio chiave della routine coreana è l’arte del layering (stratificazione), che prevede la sovrapposizione progressiva di prodotti leggeri in un rituale che può contare dai 5 fino ai 10 passaggi, spaziando dalla doppia detersione (prima oleosa e poi schiumogena) fino all’uso di essenze, sieri concentrati, maschere in tessuto e una rigorosa protezione solare quotidiana.

K-Beauty, dal layering alla glass skin: come funziona davvero

Tra i principali vantaggi della cosmetica coreana figurano la straordinaria delicatezza delle formule, la tecnologia all’avanguardia nell’estrazione degli attivi e la piacevolezza delle texture, studiate per penetrare velocemente senza appesantire la cute. I benefici visibili per la pelle includono una profonda e costante idratazione, un rafforzamento della barriera cutanea e il raggiungimento della celebre glass skin, ovvero un incarnato uniforme, compatto e naturalmente luminoso. Gli ingredienti utilizzati mescolano sapientemente la tradizione botanica orientale e l’innovazione scientifica, impiegando principi attivi iconici come la centella asiatica, la bava di lumaca, la niacinamide, l’acido ialuronico ed estratti di piante fermentate come il ginseng.

Tuttavia, l’universo K-Beauty presenta anche degli inevitabili limiti da considerare: l’eccessiva stratificazione di troppi cosmecutici su pelli particolarmente reattive o a tendenza acneica può causare fenomeni di sovraccarico e sensibilizzazione (l’effetto noto come over-skincare). Inoltre, seguire fedelmente una routine a dieci step richiede un notevole investimento di tempo e denaro, senza contare il maggiore impatto ambientale generato dai packaging monouso come le maschere in tessuto. In conclusione, la cosmesi coreana ha ridefinito gli standard globali della skincare grazie all’innovazione e alla cultura della prevenzione, ma per ottenere i massimi benefici senza rischi è fondamentale imparare ad ascoltare la propria pelle, personalizzando i passaggi ed evitando gli eccessi consumistici.

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