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Figuraccia del Brasile in Australia, i giocatori ridono durante il rito indigeno: il video fa discutere

di Simone Talarico - 25 Settembre 2026

Il Brasile di Carlo Ancelotti è arrivato in Australia per disputare un’amichevole contro la nazionale di casa. Ad accogliere la Seleção, però, non ci sono stati soltanto tifosi e appassionati. Per i giocatori è stata organizzata anche una tradizionale cerimonia indigena, pensata per celebrare la cultura locale e dare il benvenuto alla squadra.

Durante il rito, tuttavia, il comportamento di alcuni calciatori brasiliani ha attirato l’attenzione. Diversi giocatori, infatti, sono apparsi divertiti dalla performance e hanno faticato a trattenere le risate.

Brasile in Australia, le risate durante la cerimonia

Le immagini della cerimonia hanno iniziato rapidamente a circolare sui social network. Nel filmato si vedono alcuni componenti della nazionale brasiliana scambiarsi sorrisi mentre assistono alla performance.

Altri giocatori, invece, mantengono un atteggiamento più composto durante l’intera cerimonia. Proprio questa differenza ha reso ancora più evidente il comportamento dei compagni che non sono riusciti a nascondere il divertimento.

Il video, pubblicato anche su Instagram dall’account @eusoumarcelomarinho, ha quindi raccolto numerosi commenti. Alcuni utenti hanno criticato i calciatori, ritenendo poco rispettoso il loro atteggiamento nei confronti di una tradizione locale.

Il video diventa un caso sui social

Quello che doveva essere un semplice momento di benvenuto si è così trasformato in un episodio molto discusso online. Le immagini hanno fatto rapidamente il giro dei social, alimentando il dibattito sul comportamento mostrato da alcuni giocatori della Seleção.

Il Brasile di Ancelotti si trova in Australia per affrontare la nazionale locale in amichevole. Tuttavia, nelle ore che precedono la partita, a conquistare l’attenzione è stato soprattutto quanto accaduto durante la cerimonia.

Il video delle risate dei calciatori brasiliani è diventato così uno dei momenti più commentati dell’arrivo della Seleção in Australia.