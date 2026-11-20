Esteri

Trump licenzia il capo della cybersicurezza: al suo posto una manager del Pentagono

Dopo i recenti blackout tecnologici che hanno colpito reti federali e aziende, la Casa Bianca sostituisce Sean Cairncross

di Cinzia Rolli - 20 Novembre 2026

WASHINGTON — Terremoto ai vertici della sicurezza digitale statunitense. A seguito di una settimana segnata da gravi e ripetuti disservizi informatici su scala nazionale, la Casa Bianca ha rimosso il Direttore Nazionale per la Cybersicurezza (ONCD), Sean Cairncross, affidando l’incarico ad interim a Kirsten Davies, attuale Chief Information Officer (CIO) del Pentagono.

Sebbene le prime comunicazioni ufficiali avessero descritto l’uscita di scena come una decisione consensuale, fonti interne all’amministrazione hanno confermato che si è trattato di un licenziamento diretto, sostenuto dal presidente Donald Trump e promosso dal nuovo Capo di Gabinetto della Casa Bianca, Stephen Miller.

La svolta tecnica

Annunciata anche dal Segretario di Stato Marco Rubio, la scelta di Davies, figura già approvata dal Senato per il suo ruolo al Pentagono, segna una netta svolta verso la competenza tecnica e operativa. Una discontinuità necessaria dopo la gestione di Cairncross; arrivato nell’agosto 2025, forte soprattutto di un passato nei ranghi del Comitato Nazionale Repubblicano, l’ex direttore era finito sotto accusa proprio per l’assenza di un solido bagaglio specialistico, ritenuto indispensabile per affrontare crisi digitali su larga scala e regolamentare l’intelligenza artificiale.

Il cambiamento

La svolta arriva al termine di una settimana ad altissima tensione, durante la quale una serie di guasti a catena ha esposto tutta la fragilità delle reti americane. Il colpo più visibile ha riguardato i cieli: un errore commesso da un appaltatore federale durante l’aggiornamento di cavi e router in Arkansas ha costretto la Federal Aviation Administration (FAA) a fermare tutti i voli nazionali per oltre quattro ore, lasciando a terra migliaia di passeggeri.

Quasi in contemporanea, un blackout globale ha paralizzato i servizi Microsoft 365 per più di un giorno, mentre un bug informatico ha bloccato l’operatività online di colossi bancari come Chase Bank. Persino la rete interna classificata della National Security Agency (NSA) ha subito uno stop temporaneo durante una procedura di manutenzione ordinaria.

La corsa contro il tempo prima del nuovo Senato

Dietro la rapidità della Casa Bianca non c’è solo l’emergenza tecnica, ma anche una precisa strategia parlamentare.

Con l’insediamento del nuovo Senato a maggioranza democratica fissato per gennaio 2027, dopo la sconfitta repubblicana alle elezioni di medio termine, i margini di manovra per l’amministrazione Trump sono destinati a restringersi. Rimuovere subito Cairncross permette quindi di avviare immediatamente l’iter per un successore permanente e puntare alla ratifica entro fine anno, disinnescando sul nascere un probabile scontro istituzionale su una poltrona così importante.

La nomina di Kirsten Davies segna dunque un cambio di passo immediato: portare l’esperienza operativa del Dipartimento della Difesa al cuore della strategia civile.

Resta ora da capire se questo avvicendamento basterà a blindare le infrastrutture critiche americane e a sbloccare lo stallo ai vertici delle agenzie federali, in un momento in cui la tenuta delle reti è diventata una priorità di sicurezza nazionale.

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