Attualità

Meloni rivendica “il primato italiano nel turismo”

Il messaggio della premier, l'obiettivo: "Siamo diventati primi in Europa, ora consolidare primato"

di Paolo Diacono - 20 Novembre 2026

Giorgia Meloni punta a consolidare il primato italiano del turismo. La premier lo ha detto in un messaggio che ha inviato alla quarta Conferenza programmatica del Dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia. Un obiettivo che per la presidente del consiglio dei ministri è qualcosa di più che strategico. Insomma, un vero e proprio punto d’onore. Su cui il governo non intende lesinare sforzi per blindare il ruolo dell’Italia nell’economia e nei flussi del turismo.

Meloni e il primato italiano nel turismo

La premier Meloni ha detto che “il turismo è molto di più di un settore strategico per la nostra economia”. Per la presidente: “È un pezzo di noi. Perché parla al mondo dell’Italia, racconta il nostro stile di vita, promuove quello che sappiamo fare meglio”. Quindi ha aggiunto. “Chi sceglie l’Italia lo fa perché sa che da noi può vivere qualcosa di più di una vacanza. Sceglie l’Italia perché sa che qui può vivere un’esperienza. E il compito delle Istituzioni è quello di aiutare chi lavora in questo settore a rendere quell’esperienza sempre più indimenticabile”.

Quello che è stato fatto, quel che c’è da fare

“Ecco perché in questi anni abbiamo sostenuto gli investimenti, puntato sulla riqualificazione dell’offerta, combattuto l’abusivismo, lavorato affinché il turismo potesse essere sempre più dinamico tutto l’anno e diffuso sul territorio”, ha rivendicato Meloni. Che ha continuato. “Perché l’Italia vanta flussi turistici importanti nelle città d’arte e nelle mete più gettonate, ma esprime una ricchezza molto più vasta, dai piccoli borghi alle montagne, dai cammini ai percorsi legati alle eccellenze enogastronomiche. Anche grazie a queste scelte, il turismo è tornato forte e sta macinando risultati”.

Primi in Europa

Meloni ha potuto quindi sbandierare i risultati. “Siamo diventati la prima destinazione turistica in Europa, superando prima la Francia e poi la Spagna. Un successo storico, di cui andiamo orgogliosi. Però siamo anche i primi in Europa nella permanenza media del soggiorno. E questo significa che il nostro sistema turistico non solo attrae più domanda estera, ma è in grado di trattenerla per più giorni”.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI ECONOMIA