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Bombe carta al Mim, Montaruli: “Questo non è dissenso”

Sciopero generale contro la manovra: cortei in cento piazze e tensioni davanti al Ministero dell'Istruzione

di Priscilla Rucco - 20 Novembre 2026

Una mobilitazione che ha attraversato tutto il Paese che a Roma ha visto momenti di forte tensione davanti al ministero dell’Istruzione e del Merito. Oggi la Cgil ha portato in piazza lavoratori e non solo, per lo sciopero generale di 24 ore contro la legge di bilancio del governo Meloni e il caro vita, chiedendo salari e pensioni più alti e più risorse per sanità, scuola e politiche industriali. Nella stessa giornata hanno scioperato anche i Cobas, mentre gli studenti sono scesi in strada per una mobilitazione organizzata a livello europeo.

Stop anche a scuole, ospedali e trasporti

Lo stop ha riguardato tutti i settori pubblici e privati. Lezioni non garantite, possibili rinvii di visite ed esami programmati negli ospedali, dove sono rimasti assicurati pronto soccorso, emergenze e terapie oncologiche. Il trasporto locale si è fermato nel rispetto delle fasce di garanzia, mentre treni e aerei sono stati esclusi dopo l’intervento della Commissione di garanzia.

Landini: “Siamo più di un milione”

“Siamo ampiamente più di un milione”, ha detto il segretario generale Maurizio Landini dal palco dei Fori Imperiali, dove si è concluso il corteo partito da piazza Vittorio, che per la Cgil ha contato 50 mila persone sotto lo slogan “Il futuro è adesso”.

Accanto a lui i leader del centrosinistra Elly Schlein, Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni. “Abbiamo bisogno di investire nella sanità, nell’istruzione, nelle politiche industriali”, ha proseguito Landini, che ha annunciato nuove mobilitazioni e contestato i 14 miliardi in più che, secondo i calcoli del sindacato, la manovra destina alla spesa militare.

Dal governo il ministro Adolfo Urso ha parlato di sciopero “parziale”, ricordando che Cisl, Uil e Ugl non hanno aderito. A Milano circa 20mila giovani hanno raggiunto piazza Duomo, mentre a Genova gli studenti hanno occupato la facoltà di Lettere.

La tensione a Roma in viale Trastevere e alla Sapienza

Il momento più critico è arrivato quando il corteo degli studenti ha raggiunto la sede del ministero, al grido di “Valditara scendi dal palazzo”. Da un gruppo di manifestanti incappucciati sono partiti bombe carta, petardi e bottiglie di vetro contro gli agenti schierati a difesa dell’ingresso.

Alla Sapienza alcuni studenti hanno dato fuoco a bollette e a immagini del ministro Guido Crosetto e di Landini che stringe la mano alla premier, mentre a Bologna la polizia ha respinto con alcune cariche chi tentava di forzare un cordone vicino alla sede di Confindustria Emilia.

“Ancora una volta, una manifestazione di protesta contro il Governo è sfociata in gravi atti di violenza contro le forze dell’ordine”, ha commentato il ministro Giuseppe Valditara, secondo cui “non si è trattato di pochi delinquenti, ma di chi intendeva monopolizzare la protesta”.

Montaruli: “Una massa di codardi”

Dura la reazione di Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, che in una nota ha definito la bomba carta “un’intimidazione inaccettabile e una minaccia vergognosa da parte di una massa di codardi”, esprimendo “solidarietà massima” ai dipendenti del ministero, a Valditara e alla sottosegretaria Paola Frassinetti. “Altro che una bella giornata, come ha detto Landini: è scoppiato il caos”, ha aggiunto, puntando il dito contro “la solita ambiguità del campo largo, che resta lì accanto agli estremisti anche quando sono proprio loro a metterlo alla porta dicendo che è solo una passerella elettorale”. Un riferimento alle critiche arrivate da una parte delle piazze, come a Torino, dove dal corteo il centrosinistra è stato accusato di essere sceso in strada per “una passerella elettorale”. “Questo non è dissenso – ha concluso Montaruli – e non ci faremo intimidire da chi cerca lo scontro”.

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