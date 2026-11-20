Economia

Anthropic flop, Nasdaq giù: l’America fa i conti con l’Ai

Il tonfo clamoroso dell'Ai trascina gli indici azionari al ribasso

di Cristiana Flaminio - 20 Novembre 2026

Una giornata nera per Anthropic, e il Nasdaq continua a perdere punti. Dopo l’Ipo dei record, la società di intelligenza artificiale ha già perso il 13 per cento del valore. Una vera e propria doccia fredda per Dario Amodei. Che non dissipa nessuno dei tanti, troppi, dubbi emersi sull’effettiva capacità del comparto tech di tenere fede alle (gigantesche) promesse di guadagni stratosferici. Il punto vero, se possibile, è ancora un altro. L’indice del Nasdaq continua a perdere terreno e scivola, fino a questo momento, del 3,5 per cento.

Anthropic flop, Nasdaq giù

Si è praticamente mangiato già (quasi) tutto il vantaggio di ieri. Anthropic perde il 13% e trascina giù le contrattazioni al Nasdaq. Che non sarebbe stata una giornata da ricordare, per Amodei, si era già capito da subito. Il titolo, difatti, nel pre market è sceso subito del 6,5 per cento per poi ampliare ulteriormente le perdite sfiorando il dieci per cento. Da qui l’apertura delle contrattazioni che ha sancito il flop. Le azioni passano di mano a 85 dollari, solo due in più rispetto al prezzo base dell’Ipo fissato a 83 dollari.

La Borsa è depressa

Nemmeno la storica Ipo di ieri, quindi, è riuscita a placare le vendite che stanno colpendo i titoli legati all’intelligenza artificiale. Il Nasdaq scivola insieme ad Anthropic: -3,59%. Giù pure S&P 500 che perde quasi il 2 per cento. Male, naturalmente, anche il Dow Jones che scivola di mezzo punto percentuale. Insomma, una situazione che pare fisiologica. Un rimbalzo. Il problema sarà quello di capire fin dove porterà il dietrofront degli investitori rispetto alla sbornia dell’Ai.

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