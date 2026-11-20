Cronaca

Ladri in villa, quattro chihuahua li mettono in fuga. Il colpo finisce a 40 euro

di Nicola Santini - 20 Novembre 2026

Pensavano di entrare in una villa e portarsi via soldi e preziosi, ma avevano sottovalutato i quattro chihuahua di casa, che al primo segnale di intrusione si sono messi a ringhiare mostrando i denti. È successo a Susegana, in provincia di Treviso, nell’abitazione di Giuseppe Traversa, medico anestesista in pensione. I ladri, sorpresi dalla reazione dei piccoli cani, hanno preferito darsela a gambe, accontentandosi di 40 euro trovati in un portafoglio. Una fuga piuttosto ingloriosa, soprattutto considerando che a metterli in difficoltà sono stati quattro animali che, per dimensioni, avrebbero potuto tranquillamente passare inosservati sotto il tavolo del soggiorno.

La vicenda, raccontata da Tg Veneto News, è avvenuta mentre il medico si trovava nel magazzino della proprietà e la moglie era in camera da letto.

Come hanno fatto quattro chihuahua a mettere in fuga i ladri a Susegana?

Secondo la ricostruzione, i ladri avrebbero forzato una finestra con un piede di porco, introducendosi nel soggiorno alla ricerca di oggetti preziosi. I malviventi avevano cominciato a rovistare, convinti probabilmente di poter agire indisturbati.

Avevano però fatto male i conti con i quattro chihuahua di famiglia, che si sono messi a ringhiare mostrando i denti. Quanto sia durato il confronto è difficile stabilirlo, ma abbastanza poco da convincere gli intrusi che fosse arrivato il momento di cambiare aria.

I ladri sono fuggiti, portando via soltanto 40 euro trovati nel portafoglio del proprietario. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

Chihuahua da guardia, piccoli soltanto all’anagrafe

Chi conosce i chihuahua sa bene che il loro rapporto con le dimensioni è piuttosto conflittuale. Pesano pochi chili, ma affrontano il mondo con la convinzione di essere grandi almeno quanto un Rottweiler. E guai a entrare nel territorio che considerano di loro proprietà.

Nel caso di Susegana, poi, erano addirittura quattro. Una superiorità numerica che deve aver contribuito a rendere poco invitante la permanenza dei ladri nel soggiorno del medico.

Il racconto ha inevitabilmente suscitato curiosità, anche perché siamo abituati a immaginare i cani da guardia come bestioni capaci di incutere timore già dal cancello. Qui, invece, a fare il lavoro sono stati quattro animali che probabilmente, messi insieme, pesano meno di una valigia da cabina.

Il dottor Traversa e sua moglie possono almeno consolarsi con l’efficacia dei loro piccoli difensori, che si sono meritati una razione supplementare di coccole. Quanto ai ladri, per 40 euro si sono procurati uno spavento e una figuraccia. Con il rischio, per giunta, di finire sui giornali per essere stati messi in fuga da quattro chihuahua.

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