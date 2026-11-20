Cronaca

Caso Roggero, “il prezzo della giustizia”: 3,5 milioni di euro

La richiesta complessiva di risarcimento da parte dei familiari delle vittime del gioielliere

di Giorgio Brescia - 20 Novembre 2026

La vicenda giudiziaria di Mario Roggero, il gioielliere settantaduenne di Grinzane Cavour, si è conclusa in sede penale con la condanna definitiva in Cassazione a 14 anni e 9 mesi di reclusione per omicidio volontario e tentato omicidio. Il 28 aprile 2021, a seguito di una rapina nel suo negozio in cui vennero minacciate la moglie e la figlia, Roggero inseguì all’esterno i tre banditi in fuga, sparando e provocando la morte di due di loro e il ferimento del terzo. I magistrati hanno escluso la legittima difesa, ritenendo che gli spari siano avvenuti a pericolo ormai cessato.

Il caso Roggero continua?

Chiuso il fronte penale, si è aperto un pesante contenzioso civile. Nei 780.000 euro già stabiliti a titolo di provvisionale immediata, 300.000 euro già liquidati dalla famiglia Roggero e 480.000 euro sollecitati dai legali delle parti civili.

Ma si aggiunge ora la richiesta complessiva dei familiari dei rapinatori uccisi, che in sede civile supera i 3,5 milioni di euro.

Quali reazioni?

Il caso suscita nuove infuocate reazioni. Sul piano politico, la Lega e Matteo Salvini hanno espresso piena solidarietà al gioielliere, proponendo modifiche legislative per vietare risarcimenti ai parenti dei criminali.

Sul fronte familiare, la moglie Mariangela e i congiunti di Roggero esprimono profonda angoscia. E definiscono le pretese economiche delle parti civili una vera e propria «condanna a morte economica» che rischia di azzerare il patrimonio di una vita.