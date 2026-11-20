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Omologazione provvisoria del Mit. Abbonamento da 99 euro al mese

di Askanews - 20 Novembre 2026

Milano, 20 nov. (askanews) – Tesla ha ottenuto il via libera per introdurre in Italia Tesla Assisted Driving, il suo sistema avanzato di assistenza alla guida basato sull’intelligenza artificiale. La funzione arriverà a breve sulle vetture dei clienti con un aggiornamento software da remoto e sarà disponibile con un abbonamento di 99 euro al mese. L’Italia è il dodicesimo Paese europeo ad autorizzare la tecnologia e il primo tra i grandi mercati auto dell’Unione.

“Un altro passo avanti verso l’innovazione, la tecnologia e la mobilità del futuro, sempre mettendo al primo posto la sicurezza dei cittadini”, ha scritto su X il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, annunciando l’omologazione provvisoria del Mit.

Il sistema gestisce strade urbane, incroci e cambi di corsia utilizzando le telecamere esterne del veicolo e una rete neurale addestrata su dati di guida reali. Secondo Tesla, con la funzione attiva la probabilità di collisione può risultare fino a sette volte inferiore rispetto alla guida manuale. Non rende però l’auto autonoma: il conducente deve restare vigile e pronto a intervenire in qualsiasi momento. Nelle immagini diffuse da Tesla, una vettura con il sistema attivo percorre le strade di Roma prima dell’avvio della distribuzione ai clienti.

La tecnologia è già attiva negli Stati Uniti, dove è commercializzata come Full Self-Driving (Supervised). Secondo la società, dalla prima autorizzazione europea sono stati percorsi oltre 200 milioni di chilometri nel continente, dove più di 22mila persone hanno partecipato ai test come passeggeri.