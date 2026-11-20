Attualità

Depardieu e Houellebecq, stupro di gruppo?

Nuove accuse per l'attore già condannato. La vicenda coinvolge pure lo scrittore

di Daniel Walker - 20 Novembre 2026

Una nuova pesante denuncia scuote il panorama culturale francese: l’attore Gérard Depardieu e lo scrittore Michel Houellebecq sono stati accusati di presunti abusi sessuali di gruppo nei confronti di una danzatrice e attrice trentaduenne.

Depardieu, nuove accuse?

Nell’inchiesta è chiamato in causa anche il regista Guillaume Nicloux, accusato di complicità e di aver registrato immagini a carattere sessuale lesive della privacy.

Secondo quanto ricostruito dalla testata d’inchiesta Mediapart, la denuncia con costituzione di parte civile è stata depositata il 13 maggio 2025.

I fatti sarebbero avvenuti l’11 dicembre 2018 presso un centro termale di Cabourg, in Normandia, durante le riprese della commedia Thalasso.

Cosa accadde?

La sceneggiatura prevedeva una scena di festa con balli e baci, ma nessun rapporto sessuale. Secondo il racconto della vittima, durante le riprese a porte chiuse Houellebecq l’avrebbe condotta in camera trattenendola sul letto. Poi, l’imposizione di un atto sessuale orale. A seguire, Depardieu avrebbe raggiunto Houellebecq e la donna, facendo con lei sesso non consensuale. Tutto, mentre le telecamere riprendevano la scena.

La donna aveva immediatamente segnalato l’accaduto e le riprese della sequenza erano state sospese.

La produzione, successivamente, distrusse i filmati saldando all’attrice 45mila euro tramite tre contratti artistici. Misure interpretate dalla denunciante come un risarcimento mascherato. Tesi, però, respinta dalla produttrice.

Nessuno degli accusati è stato ancora ascoltato dai giudici e tutti allo stato beneficiano della presunzione di innocenza. Ma lo scandalo monta.