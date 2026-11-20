Torino

Al via i lavori preliminari per la realizzazione della Metro 2

di Redazione - 20 Novembre 2026

Sono partite ieri le attività preliminari alla realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino. Gli interventi si svolgeranno lungo l’ex trincerone ferroviario e consisteranno nell’esecuzione di alcune indagini ambientali, attraverso il prelievo di campioni di terreno lungo le sponde della trincea e nella successiva esecuzione di analisi di laboratorio, finalizzate a valutarne le specifiche caratteristiche. La base della trincea è invece già stata sottoposta a bonifica da parte della precedente proprietà, la società Regio Parco Immobiliare. I lavori verranno accompagnati anche da una importante attività di sfalcio della vegetazione esistente e dureranno nel complesso circa 3 mesi.

Un insieme di attività che rappresenta il primo cantiere fisico propedeutico alla realizzazione della nuova Linea 2, che partirà come noto dalla zona nord della città. E proprio qui, all’Ospedale San Giovanni Bosco in prossimità del quale sorgerà una delle prime future fermate, questa mattina sono stati presentati alla stampa gli interventi, come si presenteranno le stazioni e il cronoprogramma aggiornato dell’opera. All’incontro sono intervenuti il sindaco della Città di Torino Stefano Lo Russo, l’assessore all’Urbanistica e alle Grandi Infrastrutture Paolo Mazzoleni, il commissario straordinario della Linea 2 Bernardino Chiaia e il direttore amministrativo dell’ASL di Torino Stefano Visconi.

“Oggi – sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo – compiamo un passo concreto verso la realizzazione di una delle opere più importanti per il futuro di Torino. Con il commissario straordinario ci eravamo assunti un impegno preciso: avviare entro la fine del 2026 le attività propedeutiche alla costruzione della Linea 2 della metropolitana. Un impegno che abbiamo mantenuto e che testimonia la determinazione con cui stiamo portando avanti un progetto atteso da decenni. È il primo passo di una grande trasformazione urbana che partirà dalla zona nord, restituendo nuova vita e nuove prospettive a luoghi che da troppo tempo attendono di essere riqualificati, a cominciare dall’area dell’ex trincerone ferroviario. Il cronoprogramma del commissario procede secondo i tempi stabiliti e ci consentirà di vedere l’avvio dei cantieri nei primi mesi del prossimo anno. Parliamo di un investimento da 1,8 miliardi di euro, capace di generare lavoro, sviluppo e importanti ricadute economiche sul territorio, oltre a dotare Torino di un’infrastruttura fondamentale per la sua mobilità futura.

Abbiamo presentato il progetto della stazione San Giovanni Bosco e nelle prossime settimane mostreremo ai torinesi anche le altre stazioni, per condividere con la città il percorso di questa importante trasformazione.

La Metro 2 è molto più di una nuova infrastruttura di trasporto: è un investimento strategico sul futuro di Torino, che contribuirà a ricucire le distanze tra i quartieri, migliorare la qualità urbana e costruire una città più accessibile, connessa e sostenibile”

“La Linea 2 – aggiunge l’assessore Mazzoleni – è un asse strategico per Torino: non riguarda soltanto la mobilità, ma incide in modo diretto sulla trasformazione degli spazi pubblici e sull’organizzazione urbana dei quartieri attraversati. Il disegno e l’identità delle stazioni e degli ambiti connessi, selezionato attraverso un concorso di idee di livello internazionale, è parte integrante di questo processo, perché contribuisce a rendere la metropolitana un’infrastruttura non solo efficiente, ma anche riconoscibile e di qualità. Parliamo di un progetto urbano capace di migliorare la leggibilità della città e la qualità dei luoghi attraversati e di produrre effetti strutturali, a partire dalla zona nord, dove oggi prendono avvio le prime opere preliminari al cantiere vero e proprio”.

L’area del trincerone sarà interessata dalla realizzazione della galleria e di tre future stazioni: San Giovanni Bosco, Corelli/Tabacchi e Giulio Cesare. Tutte saranno realizzate in superficie, con accessi direttamente dal piano stradale, e svolgeranno un ruolo strategico per il territorio: la stazione di San Giovanni Bosco assicurerà un collegamento diretto con l’omonimo ospedale, la fermata Corelli/Tabacchi servirà anche il complesso della Manifattura Tabacchi, interessato da un progetto di rigenerazione urbana per diventare un polo archivistico e culturale, la stazione Giulio Cesare garantirà l’interscambio con la linea tranviaria 4.

E mentre si avviano le opere preliminari, è in fase di conclusione il lavoro delle commissioni giudicatrici incaricate della valutazione delle offerte per i due lotti della gara per l’aggiudicazione delle opere civili. Entro la fine del mese è prevista la definizione delle graduatorie.

Il primo lotto interesserà il tratto compreso tra il Deposito/Stazione Rebaudengo, l’ex trincerone ferroviario e piazzale Croce Rossa. La galleria verrà in parte realizzata con scavo tradizionale ed in parte con metodo cut&cover. Il secondo lotto si svilupperà invece da piazzale Croce Rossa fino a Porta Nuova. In questo caso, lo scavo della galleria sarà realizzato mediante TBM (Tunnel Boring Machine), la cosiddetta talpa meccanica.

LA STAZIONE SAN GIOVANNI BOSCO

La stazione San Giovanni Bosco sarà ubicata lungo il tracciato del “trincerone ferroviario”, tra via Gottardo e via Sempione, ortogonalmente alle vie Monte Rosa e Saverio Mercadante.

La posizione favorisce il collegamento con l’Ospedale San Giovanni Bosco, da cui la fermata prende il nome, e l’interscambio con le linee di autobus presenti nelle immediate vicinanze. L’ingresso sarà orientato verso ovest, in relazione al percorso pedonale privilegiato previsto tra la metropolitana e l’ospedale.

La stazione si configura come un padiglione nel parco, con le banchine al livello −1 e l’atrio interamente fuori terra. Una struttura leggera e trasparente integra l’infrastruttura di trasporto nello spazio pubblico, rafforzando la continuità tra il boulevard lineare e il contesto urbano. La composizione architettonica si articola in tre elementi riconoscibili: due volumi laterali accolgono i collegamenti verticali, le funzioni tecniche e i servizi legati alla micromobilità; tra questi si inserisce il volume centrale dell’atrio, fulcro distributivo e spazio di relazione della stazione. Accessibile da più direzioni, l’atrio è concepito come una naturale estensione del parco. La trasparenza dell’involucro e la leggibilità dei percorsi mantengono una relazione visiva continua tra interno ed esterno, accompagnando i passeggeri verso i collegamenti alle banchine

Il disegno integra superfici piantumate, arredi e sedute, dando forma a una “galleria nel verde”. Il rapporto con la vegetazione diventa parte dell’esperienza spaziale, attraverso visuali sul paesaggio, luce naturale e aree di sosta che rendono il padiglione un luogo riconoscibile di accesso alla metropolitana e di relazione con il quartiere.

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