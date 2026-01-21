Cronaca

Caso Signorini: Mediaset denuncia Corona che replica: “È guerra”

di Lino Sasso - 21 Gennaio 2026

Mediaset denuncia Corona e lo scontro tra il gruppo televisivo, l’ex paparazzo e Alfonso Signorini entra in una fase decisiva. I giudiziari che potrebbero infatti incidere profondamente sul panorama mediatico italiano. La società di Cologno Monzese ha presentato una denuncia per diffamazione aggravata e minacce nei confronti di Fabrizio Corona, in relazione ai contenuti diffusi nel format social Falsissimo, dedicati al presunto “sistema Signorini”, oggetto di indagine da parte della Procura di Milano. Secondo quanto emerso, Mediaset, rappresentata dall’avvocato Salvatore Pino, ha anche chiesto una misura preventiva per impedire a Corona di tornare a parlare pubblicamente della vicenda. Anche vietandogli l’uso dei social. Nelle prime due puntate di Falsissimo, trasmesse online, l’ex fotografo dei vip ha raccontato presunti episodi di abusi che coinvolgerebbero Signorini. Annunciando ulteriori rivelazioni per la puntata prevista il prossimo 26 gennaio, con riferimenti ad altri volti noti legati all’azienda televisiva.

Domani l’udienza per bloccare la nuova puntata di Falsissimo

La situazione giuridica di Corona si fa sempre più complessa. Domani pomeriggio, giovedì 22 gennaio, è infatti fissata l’udienza davanti al Tribunale civile di Milano. Appuntamento seguito a un ricorso d’urgenza presentato dagli avvocati di Signorini, Domenico Aiello e Daniela Missaglia. L’obiettivo è bloccare la diffusione online della nuova puntata di Falsissimo e ottenere la rimozione dei contenuti già pubblicati. Signorini, indagato per violenza sessuale ed estorsione, è stato interrogato lo scorso 7 gennaio. A rafforzare il quadro accusatorio, due giorni fa l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Antonio Medugno ha confermato davanti ai magistrati di Milano le accuse contenute nella sua denuncia contro il direttore del settimanale Chi. Parallelamente, la difesa di Signorini ha denunciato Corona anche per ricettazione e violazione della privacy. Sul fronte mediatico, i toni restano altissimi.

La reazione di Corona alla denuncia di Mediaset: “E’ guerra”

In un messaggio diffuso sui social, Corona ha parlato apertamente di “guerra”, dichiarando di non voler accettare alcuna trattativa e accusando Mediaset e Signorini di tentare di silenziarlo. “Racconterò tutta la verità anche su voi”, ha detto l’ex paparazzo, aggiungendo con i soliti toni roboanti: “Per fermarmi dovrete spararmi”. Parole che aggravano ulteriormente il quadro. Inoltre, per la difesa di Signorini, la pubblicazione di nuovi contenuti diffamatori renderebbe vano qualsiasi successivo intervento giudiziario, data la rapidità e l’ampiezza della diffusione online. L’udienza di Milano rappresenterà dunque un primo banco di prova cruciale in una vicenda in cui, dopo che Mediaset ha denunciato Corona, il confine tra informazione, spettacolarizzazione e tutela dei diritti personali appare sempre più sottile.