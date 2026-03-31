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“C’è Posto per Te”, tour nazionale per promuovere occupazione e orientamento”

di Marco Montini - 31 Marzo 2026

Si è conclusa a Latina la campagna “C’è Posto per Te”, promossa da Sviluppo Lavoro Italia, società in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Truck itinerante ha portato sul territorio informazione, orientamento e servizi per avvicinare i cittadini al mercato del lavoro, con una particolare attenzione a giovani e donne.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Regione Lazio, Comune di Latina, Centri per l’Impiego e le Istituzioni locali, ha visto la partecipazione di circa 700 candidati per 850 posizioni lavorative offerte.

Sono stati, inoltre, organizzati incontri dedicati alla promozione di EDO – Educazione Digitale per l’Occupazione, l’iniziativa di formazione online promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle Regioni, con l’obiettivo di rafforzare le competenze digitali dei cittadini e supportarli nel cogliere nuove opportunità professionali.

Ne parliamo con Paola Nicastro, Presidente e Amministratore Delegato di Sviluppo Lavoro Italia.

Presidente Nicastro, quali sono i numeri del tour C’è posto per Te?

“Complessivamente sono stati realizzati da Sviluppo Lavoro Italia circa 230 eventi di Recruiting Day sull’intero territorio nazionale che hanno visto la partecipazione di 1.200 aziende e di oltre 22 mila cittadini che hanno sostenuto 25 mila colloqui di lavoro. Tra le iniziative promosse si inserisce la campagna “C’è Posto per Te” che si è conclusa a Latina e rappresenta la 13esima tappa di un percorso che ha attraversato il Paese da Nord a Sud. Nelle prime undici tappe, sono stati oltre 5 mila i cittadini coinvolti e circa 280 le aziende. Dei 9 mila cittadini che hanno preso parte ai Recruiting Day di Sviluppo Lavoro Italia e per i quali è stato possibile acquisire i dati sull’inserimento lavorativo, oltre 4 mila (il 42%) hanno trovato un’occupazione nei mesi successivi anche grazie al percorso attivato in occasione del tour, a conferma dell’efficacia del modello promosso sul territorio”.

A suo giudizio, quanto è importante promuovere iniziative di orientamento e formazione direttamente sul territorio?

“Il successo del tour ‘C’è Posto per Te’ conferma la grande importanza di essere presenti concretamente sui territori, ascoltando le esigenze reali delle persone e creando occasioni di incontro diretto fra cittadini, istituzioni e imprese. La partecipazione attiva riscontrata in tutte le tappe testimonia il forte bisogno di strumenti innovativi e vicini per orientarsi, formarsi e cogliere le reali opportunità offerte dal mercato del lavoro. Portare fisicamente i servizi per l’impiego nelle piazze, come facciamo con il nostro truck, significa abbattere barriere e distanze, rendendo l’accesso alle informazioni e alle opportunità più semplice e inclusivo per tutti, in particolare per giovani e donne”.

Presidente, quali sono stati, a suo avviso, i fattori che hanno reso possibile tale successo?

“Questo risultato è stato possibile grazie a una forte sinergia e un dialogo concreto con le istituzioni locali, che hanno condiviso con noi l’importanza di mettere la persona al centro delle politiche attive per il lavoro. Voglio ringraziare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il supporto costante e per aver creduto nella nostra progettualità. Ritengo che ascolto, presenza e collaborazione siano la chiave per costruire un futuro più equo e dinamico, capace di valorizzare tutte le energie del Paese”.