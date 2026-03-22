Salute

A Roma il primo centro italiano dedicato a lombalgia e cervicalgia firmato Andrea Foriglio

di Redazione - 22 Marzo 2026

A Roma apre il primo centro italiano dedicato in modo esclusivo alla lombalgia e alla cervicalgia, due disturbi che da anni hanno smesso di essere un fastidio saltuario e si sono presi una fetta stabile della vita quotidiana.

Il progetto si chiama Spine | Your Pain Solution e arriva in un momento storico in cui il corpo paga con precisione spietata il conto di abitudini sempre più rigide, tra ore passate da seduti, schermi consultati a testa bassa, tensioni che si annidano nel collo e posture talmente sbagliate da diventare quasi una seconda natura.

L’idea del centro nasce attorno a un principio semplice, ma serio, cioè affrontare questi dolori con un lavoro mirato, costruito su tecniche manuali, movimento terapeutico e percorsi calibrati sul singolo paziente, con l’obiettivo di intervenire sul sintomo ma anche sulla causa che lo tiene acceso.

È proprio questa scelta di campo a dare un senso alla nascita del centro. Per anni il discorso sul benessere fisico è stato allargato fino a diventare una parola di gomma, buona per tutto e quindi utile a poco.

Qui invece il perimetro è netto. Si parla della zona lombare, si parla della cervicale, si parla di quelle forme di dolore che entrano nel lavoro, nel riposo, nell’umore, perfino nel modo in cui ci si alza dal letto o si gira la testa per attraversare la strada. Chi soffre di schiena lo sa bene. Il dolore raramente irrompe come un ladro. Più spesso si accumula con la pazienza di una tassa, cresce nell’indifferenza generale e a un certo punto diventa il centro della giornata.

Andrea Foriglio e il centro lombalgia cervicalgia: clinica, colonna e divulgazione

L’iniziativa nasce su un progetto del dottor Andrea Foriglio, osteopata romano che ha costruito il suo percorso professionale proprio attorno ai problemi della colonna, alla postura e al dolore muscolo-scheletrico. Formazione in Scienze motorie presso l’Università di Roma Foro Italico, poi completata dal percorso in osteopatia al C.E.R.D.O. È una traiettoria coerente con il tipo di lavoro che oggi confluisce in questo nuovo progetto, perché tiene insieme studio del movimento, pratica clinica e attenzione specifica verso quelle patologie che accompagnano la vita sedentaria contemporanea con la fedeltà di un creditore. Il centro che aprirà a Roma rappresenta quindi un passaggio ulteriore dentro un percorso già orientato in questa direzione. Foriglio, infatti, ha dedicato anche la sua attività divulgativa al tema della schiena, scegliendo di scrivere un libro dal titolo volutamente diretto, Il mal di schiena fa schifo se non sai come curarlo, pubblicato da Hoepli nel settembre 2025.

Il volume affronta il problema con un taglio pratico e multidisciplinare, legando esercizio fisico, postura, nutrizione e gestione dello stress. Il dato interessante sta qui. Il dolore alla schiena viene trattato come un fenomeno che chiede competenza tecnica, certo, ma anche comprensione delle abitudini che lo alimentano. In questo senso il libro accompagna il lavoro clinico e ne chiarisce l’impostazione, perché prova a tradurre in linguaggio accessibile ciò che spesso resta imprigionato nel gergo degli specialisti.

Altro volume di successo è Da zero a benessere, dove Foriglio rivela tutti i suoi segreti per raggiungere il sottile bilanciamento tra lavoro, vita privata, vita sociale e attività fisica.Personal training, equilibrio alimentare, mental coaching e salute sono i temi principali.

Spine a Roma: più di una nuova insegna, un metodo per il dolore che limita la vita

L’apertura di Spine | Your Pain Solution può dunque essere letta come qualcosa di più di una nuova insegna. Segna la volontà di concentrare in un luogo preciso un metodo di lavoro già riconoscibile, fondato sull’idea che cervicale e lombalgia meritino attenzione specifica e continuità terapeutica. È una scommessa che intercetta un problema reale e vastissimo, perché la schiena è diventata il diario meno letterario e più sincero del nostro tempo. Registra sedie pessime, gesti ripetuti male, giornate contratte, stanchezze trascinate per mesi.

Andrea Foriglio arriva a questo appuntamento con un profilo che unisce pratica, formazione e divulgazione. Il nuovo centro prova a mettere tutto questo a sistema, nel punto esatto in cui il malessere contemporaneo si manifesta con la sua voce più concreta, quella del dolore che limita i movimenti e restringe la libertà del corpo.

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