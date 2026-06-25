Roma, treni: l’ennesimo guasto manda in tilt la circolazione
Il nodo ferroviario della Capitale torna in difficoltà dopo settimane segnate da guasti, furti di cavi e disservizi su tutta la rete
La mattinata romana si è aperta con l’ennesimo avviso di disservizio. La circolazione dei treni tra Roma Ostiense e Roma Tuscolana è rallentata per accertamenti tecnici sulla linea, come comunicato dalla Sala Operativa di RFI. I treni regionali registrano ritardi fino a 60 minuti, con possibili limitazioni di percorso e cancellazioni, secondo quanto riportato da Trenitalia nelle sue note di infomobilità.
La lunga lista di disservizi per i pendolari
L’episodio si inserisce in una lunga scia di criticità. Appena qualche giorno fa, la linea Alta Velocità Roma–Napoli ha subito pesanti rallentamenti a causa di danneggiamenti alla linea nei pressi di Tora e Piccilli, in provincia di Caserta, con ritardi fino a 90 minuti e deviazioni dei convogli sulla linea convenzionale via Formia. Un quadro aggravato dal fatto che, poche ore dopo, un furto di cavi nella stessa area ha nuovamente bloccato la circolazione, costringendo a ulteriori rallentamenti e interventi tecnici urgenti.
Non si tratta di casi isolati. Nelle ultime settimane la rete ferroviaria ha registrato una sequenza di guasti, investimenti, lavori prolungati e verifiche tecniche che hanno interessato tratte strategiche come Roma–Fiumicino, Roma–Firenze AV, Roma–Orte e numerosi collegamenti regionali in tutta Italia, come documentato dagli aggiornamenti ufficiali di RFI.
Lunghe attese davanti ai tabelloni in attesa dei treni
Il nodo romano, già tra i più congestionati del Paese, continua così a mostrare fragilità strutturali. Ogni anomalia si traduce in un effetto domino che paralizza pendolari, lavoratori e studenti. Le scene sono tristemente ripetitive. Migliaia di viaggiatori attendono sui marciapiedi osservando tabelloni che cambiano di minuto in minuto. L’ennesima giornata complicata su una rete che sembra non trovare tregua.
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