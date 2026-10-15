Centrosinistra, proposte Avs per alternativa: noi pronti

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Fratoianni-Bonelli: "Per il tavolo ogni giorno è buono"

di Askanews - 15 Ottobre 2026

Roma, 15 ott. (askanews) – “Domenica presentiamo il risultato di un percorso di partecipazione che ha coinvolto quasi 10.000 persone, in maggioranza giovani, in maggioranza non iscritti né ad Europa Verde né a Sinistra Italiana. Hanno scelto di dire la loro, di indicare le loro priorità e lo hanno fatto con coraggio e l’ambizione di cambiare questo Paese nel segno della giustizia sociale, della giustizia ambientale, della pace” in vista del programma di centrosinistra per le elezioni politiche. Così Nicola Fratoianni, in un punto stampa davanti a Montecitorio, insieme ad Angelo Bonelli, in merito a Decidiamo.com, la piattaforma partecipativa di Alleanza verdi e sinistra, on line dal maggio 2026.

Tutti, sottolinea Bonelli, devono “capire oggi che noi rappresentiamo l’alternativa, non solo una speranza, ma la possibilità concreta di cambiamento per le reali condizioni di vita di milioni di persone”. Le proposte, spiega Fratoianni, “saranno l’ossatura del nostro programma elettorale e anche del contributo che intendiamo portare alla coalizione per costruire un programma di alternativa credibile”.

“Ogni data è buona – puntualizza Bonelli – determineremo insieme ai nostri alleati, a partire da Giuseppe Conte ed Elly Schlein le modalità di confronto per la costruzione del programma, che per noi deve essere un programma che tutti devono saper leggere. Chi va a fare la spesa, la pensionata, devono capire che noi siamo l’alternativa, non solo una speranza, ma una possibilità concreta di cambiare le reali condizioni di vita dei milioni di persone”.

Al tavolo, precisa Fratoianni, “sono tutti benvenuti. Sarà poi il programma a decidere, non chi si siede, ma chi si alza insieme da quel tavolo per attraversare l’Italia”.