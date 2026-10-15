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Inter, infortunio Lautaro Martinez: i tempi di recupero del capitano

L’Inter affronta l’infortunio di Lautaro Martinez: Chivu costretto a ripensare l’attacco in un momento cruciale della stagione, tuttavia le soluzioni potrebbero essere più del previsto

di Simone Talarico - 15 Ottobre 2026

L’infortunio di Lautaro Martinez rappresenta un problema importante per l’Inter di Cristian Chivu.

L’attaccante argentino dovrà rimanere lontano dal campo per diverse settimane a causa di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il tecnico nerazzurro dovrà quindi trovare nuove soluzioni offensive per affrontare i prossimi impegni di Serie A e Champions League.

Inter senza Lautaro Martinez: i precedenti

L’assenza del capitano potrebbe pesare soprattutto nelle partite decisive. Tuttavia, i precedenti dimostrano che l’Inter possiede alternative capaci di garantire gol e prestazioni convincenti anche senza il suo principale riferimento offensivo.

Nella scorsa stagione, Lautaro Martinez ha saltato complessivamente 14 partite a causa di problemi fisici. In quelle occasioni, la squadra ha dovuto modificare le proprie scelte offensive, affidandosi agli altri attaccanti disponibili.

Anche durante l’attuale campionato si è verificata una situazione simile. Contro l’Udinese, infatti, Chivu aveva deciso di lasciare a riposo l’argentino. Nonostante la sua assenza, l’Inter ha conquistato una larga vittoria, realizzando cinque reti con cinque marcatori differenti.

Chivu punta su Thuram, Bonny ed Esposito

L’infortunio di Lautaro Martinez potrebbe trasformarsi in un’opportunità per gli altri attaccanti nerazzurri. Marcus Thuram, Ange-Yoan Bonny e Francesco Pio Esposito saranno chiamati ad assumersi maggiori responsabilità.

Proprio Bonny ed Esposito potrebbero trovare maggiore spazio nelle rotazioni di Chivu. Entrambi hanno già dimostrato di poter contribuire alla fase realizzativa della squadra.

La sfida contro l’Udinese ha evidenziato inoltre la capacità dell’Inter di distribuire i gol tra diversi giocatori. In quell’occasione sono andati a segno Carlos Augusto, Barella, Thuram, Esposito e Bonny.

Quando torna Lautaro Martinez?

Secondo le attuali previsioni, Lautaro Martinez potrebbe tornare disponibile dopo la sosta di novembre, con la partita contro l’Atalanta del 22 novembre come possibile obiettivo.

Nel frattempo, il capitano rischia di saltare almeno sette incontri, compreso il derby contro il Milan e due importanti sfide di Champions League.

Per Chivu sarà fondamentale mantenere alta la competitività della squadra. L’Inter dovrà dimostrare di saper vincere anche senza il proprio leader, sfruttando le qualità di un reparto offensivo ricco di alternative.

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