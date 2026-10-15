Cronaca

Garlasco, Andrea Sempio: “Spero di non arrivare al processo”

di Redazione Web - 15 Ottobre 2026

Andrea Sempio spera “di non arrivare al processo”. Queste le sue parole in una intervista esclusiva a Sky TG24. Il 38enne, unico indagato dalla procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi, ha parlato ai microfoni dell’emittente dopo la chiusura delle indagini da parte degli inquirenti.

Sempio: “Spero di non arrivare al processo”

Andrea Sempio ha dichiarato: “Mi augurerei di non arrivare al vero e proprio processo. Da un lato sono contento che finalmente sia stata chiusa l’indagine”. “Che ci sia una richiesta di rinvio a giudizio ce lo aspettiamo”. E ancora: “Io spero di andare in fretta in aula, quantomeno in udienza preliminare, perché almeno lì potremmo discutere di tutto e magari spiegare tutto”.

Sempio sulla famiglia Poggi

Un passaggio dell’anteprima dell’intervista, che uscirà alle ore 18, riguarda anche la famiglia Poggi. “Sono due anni che sono qua che diciamo che soffro – dice Sempio – ma loro (i Poggi, ndr) hanno affrontato anni e anni e anni di processi. Quindi probabilmente la loro situazione è ancora più pesante della mia, poi loro comunque hanno perso una figlia. Mi sarebbe piaciuto incontrarli, non ho tanto da dire, ma manderei loro un abbraccio”.

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