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Champions League, fuori Barcellona e Liverpool

Il tabellone delle semifinali si apre ora a scenari inediti

di Dave Hill Cirio - 15 Aprile 2026

Champions League, fuori i giganti storici Barcellona e Liverpool. Il panorama della Champions League 2025/2026 cambia radicalmente dopo una settimana di quarti di finale che ha del clamoroso.

Il verdetto del campo e le vicende extra-sportive hanno sancito l’uscita di scena delle due favorite della vigilia.

Il Barcellona di Hansi Flick e il Liverpool di Arne Slot. Due eliminazioni diverse nella dinamica, ma ugualmente pesanti per gli equilibri del calcio europeo.

Il Barcellona sfiora l’impresa, ma l’Atletico non trema

Il Barcellona ha lottato fino all’ultimo secondo per ribaltare lo 0-2 subito all’andata. I blaugrana, trascinati dalla freschezza di Lamine Yamal, si erano portati sul doppio vantaggio, accarezzando il sogno di una rimonta storica. Tuttavia, la solidità dell’Atletico Madrid ha prevalso. Il gol decisivo di Ademola Lookman ha spento le speranze catalane, fissando il risultato sul 2-1 (3-2 complessivo per i Colchoneros).

Oltre al risultato sportivo, pesa il clima di tensione con la Uefa. Il club di Joan Laporta, già sotto la lente per le violazioni del fair play finanziario, ha visto respingere ogni ricorso per gli episodi arbitrali dell’andata, chiudendo una campagna europea segnata da polemiche e incertezze societarie.

Liverpool: il tramonto del sogno “Red”

Se il Barcellona è uscito combattendo, il Liverpool ha vissuto una notte da incubo. Dopo una stagione dominata in Premier League, i Reds non sono riusciti a scardinare l’organizzazione tattica dei propri avversari. Nonostante un Anfield ribollente di passione, la squadra di Slot è apparsa stanca e priva di quella scintilla necessaria nei momenti decisivi.

L’eliminazione del Liverpool rappresenta un colpo durissimo per il calcio inglese. La mancanza di cinismo sotto porta e alcuni errori difensivi individuali hanno condannato i Reds a un’uscita prematura che nessuno avrebbe pronosticato all’inizio della fase a eliminazione diretta.

Un nuovo equilibrio in Europa

Con l’uscita simultanea di Barcellona e Liverpool, la Champions League perde due dei suoi brand più iconici. Il tabellone delle semifinali si apre ora a scenari inediti, dove la resilienza dell’Atletico Madrid e la freschezza delle “outsider” promettono un finale imprevedibile. Per le due grandi escluse, inizia ora il tempo dei processi e della ricostruzione, tra necessità di bilancio e delusione sportiva.