Sport

Champions League, stasera Bodo Glimt-Juventus: dove vederla

di Flavia Romani - 25 Novembre 2025

Una partita da dentro o fuori: stasera la Juventus inconterà il Bodo Glimt, in uno scontro cruciale per il cammino dei bianconeri in Champions League. Un match che anticipa l’ultimo, almeno in questa fase, che è previsto in casa, all’Allianz Stadium, con i ciprioti del Pafos il 10 dicembre.

Se non arriveranno sei punti nelle prossime due partite, lo spettro di una eliminazione clamorosa già dopo la prima fase di Champions League andrebbe a concretizzarsi. E il tonfo assumerebbe le dimensioni del disastro, considerando peraltro che superano il turno 24 squadre. Gli 11 di spalletti arrivano al match dal pareggio in campionato arrivato con la Fiorentina sabato scorso, terminato con un 1 a 1, tra le polemiche. Anche nel cammino in Europa, i bianconeri avevano raccolto il medesimo risultato. Sempre 1-1 era terminato il match contro lo Sporting Lisbona nella partita casalinga dello scorso 4 novembre.

Stasera Bodo Glimt-Juventus: dove vedere il match

Bodo Glimt-Juventus, gara valida per la quinta giornata della League Phase di Champions League, è in programma alle ore 21 allo Aspmyra Stadion di Bodo e sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Sarà possibile vedere l’incontro anche sulle piattaforme NowTv e SkyGo o seguendo la diretta testuale sul sito di Tuttosport.

Le probabili formazioni:

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin, Sjovold, Moe, Bjortuft, Biorkan; Blomberg, Berg, Fet; Auklend, Hogh, Hauge. All. Knutsen. A disposizione: Lund, Aleesami, Maatta, Riisanes, Evjen, Saitnes, Bassi, Jorgensen, Helmersen. Indisponibili: Brynhildsen. Squalificati: Gundersen. Diffidati: -.

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin, Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Adzic, Kostic; Conceicao, McKennie; David. All. Spalletti. A disposizione: Di Gregorio, Fuscaldo, Cabal, Rouhi, Joao Mario, Miretti, Thuram. Zhegrova, Yildiz, Openda, Vlahovic. Indisponibili: Bremer, Gatti, Pinsoglio, Rugani. Squalificati: -. Diffidati: -.

ARBITRO: Makkelie (Olanda). ASSISTENTI: Steegstra-De Vries. IV UOMO: Lindhout. VAR: Van Driessche (Belgio). AVAR: Cuadra Fernandez (Spagna).