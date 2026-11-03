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Champions League, stasera Feyenoord-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla

di Emily Gabrielli - 3 Novembre 2026

L’Inter torna in campo in Champions League per la quarta giornata della fase campionato. Oggi, martedì 3 novembre, i nerazzurri affrontano il Feyenoord a Rotterdam, in una sfida importante per provare a rilanciare il proprio cammino europeo. Il calcio d’inizio è fissato alle 21, con la squadra di Cristian Chivu chiamata a reagire dopo la sconfitta nel derby contro il Milan in campionato.

La formazione nerazzurra ha raccolto finora tre punti nelle prime tre giornate della competizione e ha bisogno di un risultato positivo per migliorare la propria posizione in classifica. La trasferta olandese rappresenta quindi un passaggio significativo per l’Inter, che punta a lasciarsi alle spalle il passo falso in Serie A e a ritrovare continuità anche sul palcoscenico internazionale.

Anche il Feyenoord arriva all’appuntamento con tre punti in classifica. La squadra olandese ha conquistato la propria vittoria europea battendo il Como per 3-2 nella seconda giornata. Davanti al pubblico di Rotterdam, i padroni di casa cercheranno di sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà i nerazzurri e ottenere un risultato utile.

Feyenoord-Inter, le probabili formazioni

Feyenoord (4-3-3): Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Zechiël, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente. All.: Van Bronckhorst.

Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. All.: Chivu.

Feyenoord-Inter, dove vedere la partita

La partita tra Feyenoord e Inter, in programma alle 21 di martedì 3 novembre, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport.

Per seguire la gara in streaming, gli abbonati potranno utilizzare Sky Go, mentre un’altra possibilità è rappresentata da NOW, con un abbonamento che comprenda il pacchetto sportivo. La sfida sarà così accessibile anche da smartphone, tablet e computer, per non perdere l’appuntamento europeo dei nerazzurri.