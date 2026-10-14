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Champions League, Roma-Real Madrid: risultato live e dove vederla

In diretta dallo stadio Olimpico di Roma l'attesissimo match contro gli spagnoli di Mourinho

di Paolo Stefani - 14 Ottobre 2026

L’Olimpico riaccende le luci sulla Champions League: stasera è Roma-Real Madrid, segui la diretta live!

Champions League, segui il live: Roma-Real Madrid 3-1

63′- Due sostituzioni anche per la Roma. Fuori Mancini e Soulé, entrano Balerdi e Pellegrini.

59′ – Doppio cambio per il Real Madrid. Escono Vinicius e Dumfries: al loro posto A. Guler e Endrick.

57’- GOL! Ancora Malen! Dalla tre quarti filtrante in profondità per l’attaccante che non sbaglia. Dopo un rapido check al var per il fuorigioco, l’arbitro assegna la rete.

51’ – GOL! Roma di nuovo in vantaggio. Confusione in difesa del Real. I giallorossi recuperano, Mora apre per Malen che dalla sinistra insacca con deviazione.

45’- Riprende il match. Cambio per la Roma all’intervallo: esce Dybala, entra Mora.

FINE PRIMO TEMPO. Dopo un minuto di recupero finisce la prima frazione di gioco. Al tiro di De Roon ha risposto Mbappè.

25’- Pareggia il Real Madrid. La Roma perde palla sulla tre quarti. Mbabbè recupera e tira fa fuori. Complice la deviazione di Mancini, il pallone finisce in porta.

20′ – GOL Roma! Dybala recupera un pallone, poi lavoro di Malen che apre a destra, poi dal limite dell’area il tiro di De Roon si insacca alle spalle di Courtois.

17’- Koné rimane a terra, problema muscolare per il francese in lacrime. Cambio per la Roma: entra Pisilli.

1′- Fischio dell’arbitro: inizia Roma-Real Madrid.

Roma-Real Madrid, le scelte degli allenatori

Gian Piero Gasperini punta sul tridente offensivo formato da Paulo Dybala e Matías Soulé alle spalle di Donyell Malen. L’olandese è chiamato a guidare l’attacco romanista, con l’obiettivo di trovare anche il primo gol in Champions League con la maglia giallorossa. A centrocampo, ancora assente Cristante: al suo posto viene confermato de Roon, mentre Ndicka parte dal primo minuto in difesa.

Dall’altra parte, Mourinho schiera un tridente offensivo con Diomandé, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior. In mezzo al campo spazio a Tchouaméni, mentre Arda Güler e Bernardo Silva iniziano dalla panchina. Una formazione che mette subito in evidenza il peso offensivo dei madrileni e il valore di una partita che promette spettacolo.

Roma-Real Madrid, le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, de Roon, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. Allenatore: Gasperini.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Dumfries, Konaté, Rüdiger, Cucurella; Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Diomandé, Mbappé, Vinícius. Allenatore: Mourinho.

Dove vedere Roma-Real Madrid in diretta tv e streaming

La partita tra Roma e Real Madrid comincia alle 21. Il match sarà trasmesso in diretta su Prime Video, tramite l’app disponibile per i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime.

Roma-Real Madrid, la diretta: segui tutti gli aggiornamenti della partita, le occasioni, i gol e gli episodi decisivi della sfida di Champions League.