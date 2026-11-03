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Champions League, stasera Manchester United-Roma: probabili formazioni, orario e dove vederla

di Emily Gabrielli - 3 Novembre 2026

La Roma torna protagonista in Champions League e si prepara a una trasferta impegnativa in Inghilterra. Stasera, i giallorossi affrontano il Manchester United nella sfida in programma a Old Trafford, con fischio d’inizio alle 21. Una gara importante per la formazione guidata da Gian Piero Gasperini, chiamata a dare continuità ai risultati e a conquistare punti preziosi nel percorso europeo.

La squadra capitolina arriva all’appuntamento dopo la vittoria in campionato contro l’Udinese, un risultato che ha restituito fiducia all’ambiente in vista di una serata dal peso specifico elevato. Nelle prime tre partite della competizione, la Roma ha raccolto quattro punti e cerca ora un risultato positivo su uno dei campi più prestigiosi del calcio europeo.

Il Manchester United, dal canto suo, ha conquistato finora tre punti, grazie alla vittoria per 4-0 contro il Sabah nella prima giornata. I Red Devils puntano a sfruttare il fattore campo per rilanciarsi nella competizione e mettere in difficoltà gli uomini di Gasperini.

Manchester United-Roma, le probabili formazioni

Manchester United (4-2-3-1): Lemmens; Yoro, Maguire, Martinez, Dalot; Mainoo; Andrey Santos; Mbeumo, Tielemans; Bruno Fernandes, Cunha. All.: Carrick.

Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Lulli, de Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Cristante; Malen. All.: Gasperini.

Manchester United-Roma, dove vedere la partita

La partita tra Manchester United e Roma, in programma alle 21 di martedì 3 novembre, sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport.

Per chi preferisce seguire la gara online, sarà possibile utilizzare Sky Go, il servizio di streaming riservato agli abbonati Sky, oppure NOW, attraverso un abbonamento che includa l’offerta sportiva. I tifosi potranno così seguire la trasferta europea dei giallorossi anche da smartphone, tablet e computer.