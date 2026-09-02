Cronaca

Il mistero delle chat con Ranucci scomparse dal telefono di Lavitola

di Lino Sasso - 2 Settembre 2026

Le conversazioni con Sigfrido Ranucci non sarebbero più presenti sullo smartphone sequestrato a Valter Lavitola. E gli investigatori sono al lavoro per il recupero dei dati. Nel frattempo, una domanda diventa centrale nell’inchiesta: che fine hanno fatto le chat tra Valter Lavitola e Sigfrido Ranucci? Inoltre, sono state eliminate anche altre conversazioni? E con chi? È il nuovo fronte sul quale si stanno concentrando gli investigatori. Il punto è delicato perché proprio quei messaggi potrebbero contribuire a ricostruire i rapporti intercorsi tra i due e, soprattutto, la loro evoluzione nel tempo. Da prima a dopo l’attentato dinamitardo a casa del volto noto di Report. Lo stesso Lavitola ha infatti raccontato di aver intrattenuto con Ranucci contatti e conversazioni fino a pochi mesi prima dell’attentato. Nulla di strano visto che entrambi i protagonisti di questa assurda vicenda hanno confermato di avere un rapporto fraterno di amicizia.

L’importanza di recuperare le chat cancellate

Ma sullo smartphone di lavitola quelle chat con Ranucci non sono state trovate. E questo appare, invece, quantomeno sospetto. Non significa però necessariamente che le chat siano irrecuperabili. Il telefono è un modello recente e gli specialisti dovranno verificare quali dati possano essere estratti dalla memoria del dispositivo e se sia possibile riportare alla luce contenuti eliminati. Non solo, perché a questo punto diventa rilevante capire anche quando, da chi e in quali circostanze queste questi messaggi sono stati cancellati. Ma, soprattutto, quale fosse il loro contenuto. L’interesse degli inquirenti appare evidente: ricostruire nella maniera più completa possibile i contatti precedenti all’attentato del 30 giugno. L’eventuale recupero delle chat potrebbe quindi offrire elementi utili per verificare dichiarazioni, rapporti personali e cronologie.