Cronaca

Venerdì il rientro di Di Battista in Italia

Le sue attuali condizioni consentono la traversata aerea per raggiungere Roma

di Elizabeth Costello - 2 Settembre 2026

Alessandro Di Battista rientrerà in Italia venerdì 4 settembre a bordo di un’aeroambulanza.

Di Battista venerdì in Italia

Stabilizzato il quadro clinico dell’ex deputato del Movimento 5Stelle, colto da un grave malore nei giorni scorsi mentre si trovava a L’Avana.

Così, la situazione consente ai medici di autorizzare il trasporto protetto aereo per il rientro a Roma.

Di Battista si trovava sulla capitale cubana per motivi di lavoro e la realizzazione di alcuni reportage.

Poi, una seria complicanza di salute che ha reso necessario il ricovero d’urgenza in terapia intensiva presso la struttura ospedaliera locale.

Dopo le prime ore di apprensione, i parametri vitali hanno mostrato un progressivo miglioramento, permettendo la pianificazione del volo sanitario intercontinentale in condizioni di massima sicurezza.

Il rientro

Il rientro nell’aeroporto della capitale avverrà sotto stretto monitoraggio medico specialistico per garantire la continuità delle cure durante la sorvolata atlantica.

Una volta atterrato a Roma, l’ex esponente politico verrà subito trasferito in una struttura sanitaria cittadina per completare gli accertamenti diagnostici e proseguire il decorso terapeutico già avviato dal personale medico cubano.

La gestione logistica e i costi relativi al rimpatrio sanitario sono stati interamente programmati e definiti dall’ex parlamentare.

Attraverso i propri profili social, lo stesso Di Battista ha rassicurato i follower sul proprio stato di salute. Ha ringraziato l’équipe medica di L’Avana per l’assistenza ricevuta e confermati i dettagli sul rientro in Italia programmato per la fine della settimana.