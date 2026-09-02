Esteri

Alert di Tajani per l’influenza di Mosca sulle elezioni

E sul generale Vannacci accusato dal Financial Times il vicepremier dice che...

di Dave Hill Cirio - 2 Settembre 2026

Parla Tajani: alert sulle interferenze di Mosca nei processi democratici europei, ma frenata netta sulle ricostruzioni della stampa estera riguardanti la politica interna italiana e il ruolo di Vannacci.

Tajani dall’Irlanda

A margine del vertice informale dei ministri degli Esteri dell’Unione Europea a Wicklow, in Irlanda, il vicepremier Antonio Tajani traccia una linea netta di demarcazione tra la minaccia reale della guerra ibrida russa e le illazioni giornalistiche.

Interpellato dai cronisti sulle ritorsioni informatiche e propagandistiche del Cremlino a seguito dell’escalation militare in Europa, il titolare della Farnesina non ha nascosto le preoccupazioni di Roma e Bruxelles in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

“Non è escluso che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane”, ha dichiarato Tajani, sottolineando come l’utilizzo di fake news, disinformazione e immagini manipolate rappresenti una minaccia d’insieme.

“È una questione generale che riguarda tutta l’Unione Europea. Dobbiamo vigilare e impedire queste azioni, respingendo gli attacchi politici pur senza essere direttamente in guerra con la Federazione Russa”.

E Vannacci attaccato dal Ft?

Clima decisamente più teso quando i giornalisti hanno chiesto un commento sulla dura analisi pubblicata dal Financial Times. Il quotidiano ha dipinto il generale ed eurodeputato Roberto Vannacci come un potenziale “cavallo di Troia” degli interessi di Mosca in Italia.

Su questo punto Tajani ha preferito mantenere una posizione cauta e garantista, senza affondare il colpo sull’alleato d’area ma pretendendo riscontri oggettivi.

“Il Financial Times può scrivere quello che vuole. Bisogna sempre poi provare quello che si dice”, ha scandito il ministro degli Esteri. “Mi auguro che questo sia assolutamente falso”.

Una risposta che blinda la tenuta formale della coalizione di governo. E impone prudenza di fronte ai tentativi d’oltremanica di condizionare il dibattito politico nazionale.