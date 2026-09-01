Salute

L’Italia e il sogno di diventare un attore dell’innovazione globale a partire dalle Life Sciences

di Redazione - 2 Settembre 2026

(LaPresse) Un confronto tra attori locali, nazionali e internazionali del sistema salute con l’obiettivo di stilare delle Linee di Indirizzo per la Competitività delle Life Sciences in Italia a partire dalla Lombardia, che può fare da capofila alle altre regioni con l’ambizione di diventare anche un vero e proprio hub in Europa. Di questo si è discusso a “The Italian Dream: Lombardia Life Sciences Competitiveness Forum”, appuntamento tenutosi a Milano nell’ambito del progetto Economia della Salute. La mattinata si è aperta con un tavolo di confronto che ha visto coinvolti sia le autorità di Regione Lombardia, a partire dal presidente Attilio Fontana, sia esponenti della sanità regionale, tanto pubblica quanto privata. A loro si sono aggiunti anche i rappresentanti delle università e della ricerca sul territorio, delle farmacie e della farmaceutica.

Ospite d’eccezione Alec Ross, il cui libro “The Italian Dream” ha ispirato l’evento ospitato a Palazzo Pirelli: secondo il docente americano, l’Italia può perseguire il proprio “sogno” ambendo a diventare un punto di riferimento importante per il resto del mondo proprio perché piena di capitale umano colmo di talento e di competenze.