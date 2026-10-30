Chi sono le vittime dello schianto dell’elicottero italiano in Bosnia
Si tratta di due sergenti dell’Aviazione dell’Esercito, in servizio a Viterbo, e due appartenenti al Corpo Militare volontario della Croce Rossa Italiana
Sono quattro militari le vittime dell’incidente che ha visto un elicottero italiano precipitare in Bosnia. Si tratta di due sergenti dell’Aviazione dell’Esercito, in servizio a Viterbo, e due appartenenti al Corpo Militare volontario della Croce Rossa Italiana. Tra loro anche una donna. Un quinto operatore della Cri, impegnato nel team di evacuazione medica, è rimasto ferito. I quattro militari deceduti sono stati identificati: si tratta di Simone Ruggia, Claudio Marchesi, Franco Adriano Zecchillo e Laura Procacci.
Due delle quattro vittime prestavano servizio al Comando Aviazione dell’Esercito (Aves) di Viterbo, presso il primo reggimento Antares del Centro Addestrativo. Il sergente Simone Ruggia, originario di Salerno e di stanza a Viterbo da circa otto anni, era il pilota dell’elicottero. Lascia la fidanzata, i genitori e una sorella.
Con lui ha perso la vita il sergente Claudio Marchesi, specialista dell’elicottero. Originario di Orvieto, aveva 35 anni e viveva a Viterbo da tre anni. Lascia i genitori, un fratello e una sorella. Entrambi erano impegnati nell’operazione Eufor Althea, la missione internazionale che contribuisce al mantenimento della sicurezza e della stabilità in Bosnia-Erzegovina.
Morti anche un medico e un’infermiera della Croce Rossa Italiana
Le altre due vittime appartenevano al Corpo Militare volontario della Croce Rossa Italiana. Si tratta del tenente Franco Adriano Zecchillo, medico, e della sergente Laura Procacci, infermiera. Entrambi erano impegnati nelle attività sanitarie connesse alla missione internazionale. Nell’incidente è rimasto ferito anche un altro operatore della Croce Rossa Italiana, componente del team di evacuazione medica. La presenza a bordo del personale sanitario conferma il coinvolgimento di un equipaggio con competenze sia aeronautiche sia mediche, impiegato nell’ambito delle attività operative della missione.
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