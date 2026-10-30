Attualità

Il successo della Zes Unica al centro del forum Italia-Cina

Imprese, istituzioni, economisti ed esponenti internazionali all'incontro al Senato in programma il 5 novembre

di Maria Graziosi - 30 Ottobre 2026

Il successo della Zes Unica al centro del forum Italia-Cina. I dati economici meridionali, ormai da tempo, ribadiscono che Pil e occupazione crescono, in misura percentuale, molto di più rispetto al resto del Paese. Proprio Confindustria, nel Check-up Mezzogiorno realizzato con Srm, ha riferito che dal 2019 e fino al 2025, il prodotto interno lordo del Sud è salito addirittura dell’8,3% a fronte di una media nazionale che si è stabilizzata al valore del 6,3%. Un andamento che sarà confermato anche nel 2026. La crescita sarà un po’ più lenta per tutti ma al Sud (+0,6%) il ritmo sarà più dinamico rispetto al Centro Nord (+0,5%). Certo, tanto ha fatto anche il Pnrr che ormai è agli sgoccioli. Ma il grosso l’ha fatto un altro strumento. Decisivo e strategico. La Zes Unica. E, forse, proprio per questo adesso il ruolo della Zona economica speciale si fa ancora più importante per il Mezzogiorno e, quindi, per l’intero sistema Paese. A metà di quest’anno, hanno riferito gli analisti di viale dell’Astronomia, le autorizzazioni uniche hanno contribuito a generare più di 9 nove miliardi di investimenti diretti. Che si son tradotti, tra le altre cose, nella proliferazione di nuovi insediamenti produttivi. Si tratta del 45% delle autorizzazioni concesse che valgono complessivamente il 65% dell’intero ammontare degli investimenti e hanno creato il 55% globale delle ricadute occupazionali connesse alla Zes stessa.

Zes Unica, il forum Italia-Cina

Cifre, dati e numeri che rendono plasticamente l’idea della forza, e dell’efficacia, di uno strumento di sviluppo importante. Ed è proprio per questo che diventa, davvero, interessante se non doveroso parlarne. E, magari, farlo con chi la Zes l’ha inventata. E cioè i cinesi. Già, perché se oggi il Dragone rappresenta una vera e propria superpotenza economica, va pure riconosciuto che tutto è iniziato, decenni addietro, dalla visione di Deng Xiao Ping e dall’istituzione della prima zona economica speciale, quella di Shenzen, che risale all’ormai lontano 1979.

Appuntamento il 5 novembre al Senato

L’incontro, coinvolgerà istituzioni, economisti, imprenditori e rappresentanti del mondo internazionale, è previsto con inizio alle 9.30 (e durerà fino alle 11.30) del 5 novembre prossimo a Palazzo Madama, presso la Sala Caduti di Nassiryia. L’esperimento italiano della Zes Unica sarà al centro dell’iniziativa che rientra nel Forum internazionale Italia-Cina 2026. L’iniziativa, voluta dal senatore di Forza Italia Antonio Salvatore Trevisi, è stata organizzata da Bianco Consulting.

Istituzioni e mondo delle imprese

Al tavolo ci saranno, tra gli altri, Massimo Dell’Utri, Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; il senatore Antonio Salvatore Trevisi; il senatore Marco Scurria; Angelo Deiana, presidente nazionale Confassociazioni; Michele De Gasperis, presidente dell’Istituto Italiano Obor; Alfredo Carmine Cestari, presidente della Camera di Commercio ItalAfrica Centrale, e Raimondo Grassi, presidente della seconda Commissione “Energia Sostenibile, AI e Aerospace” dell’Intergruppo Parlamentare” AI, Empowerment e Mercati Emergenti”. A introdurre i lavori e moderare Angelica Bianco, Ceo Bianco Consulting, e Ubaldo Livolsi, CEO Livolsi & Partners.

Ecco chi saranno i relatori internazionali

I relatori internazionali saranno Xin Wang, Capo del Centro di Coordinamento Regionale Settentrionale dell’Unido Itp Pechino. Una partecipazione, questa, che arricchisce di interesse e significato l’appuntamento, perché si tratta dell’ufficio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (in seno all’Onu), impegnato nella promozione degli investimenti, del trasferimento tecnologico e dello sviluppo industriale sostenibile, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030. Tra gli altri relatori internazionali ci saranno poi Zhu Fangfang, direttore generale Beijing Shang Innovation; e Gao Shuai, presidente Aseci. Il lungo elenco di partecipanti, naturalmente, non si esaurisce mica qui. Interverranno inoltre Manlio Guadagnuolo, segretario generale del Tecnopolo Mediterraneo, e Alessandro De Luca, esperto di diritto internazionale. Le traduzioni saranno curate da Francesca Wang.

L’esperienza italiana al centro del confronto

Al centro del confronto ci sarà proprio la presentazione dell’esperienza della Zes Unica italiana “quale strumento strategico per attrarre capitali, sostenere le imprese e rafforzare la competitività internazionale del sistema produttivo nazionale”. E sarà l’occasione privilegiata per approfondire le opportunità di investimento, innovazione e cooperazione industriale tra Italia e Cina.