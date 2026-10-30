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L’inverno anticipa i tempi, freddo dai Balcani e forte maltempo in arrivo sull’Italia

Un brusco afflusso di correnti balcaniche e porterà un deciso calo delle temperature e nevicate a quote basse lungo la dorsale appenninica.

di Marzio Amoroso - 30 Ottobre 2026

Grafica generata con AI

L’atmosfera mediterranea si prepara a un ribaltamento climatico. Una massa di aria fredda proveniente direttamente dal Nord-Est sta per fare il suo ingresso sul territorio italiano. Questo flusso gelido spazzerà via la stabilità atmosferica recente. Si apre così una fase di stampo decisamente invernale che coinvolgerà gran parte delle nostre regioni.

Il primo impulso perturbato e le regioni coinvolte

Le prime avvisaglie di questo cambiamento si concentrano soprattutto lungo le zone adriatiche e le aree meridionali. Qui le correnti orientali provocano già rovesci sparsi e un calo termico percepibile. Il versante adriatico, dalle Marche fino alla Puglia, viene interessato dalle prime precipitazioni. Anche la Calabria e la Sicilia affrontano un aumento dell’instabilità atmosferica con piogge sparse e venti sostenuti.

Il peggioramento di domenica e il vortice ciclonico

Il momento più acuto di questa fase di maltempo si profila per la giornata di domenica. Un vortice ciclonico in formazione sul Mediterraneo centrale alimenterà una perturbazione strutturata. Tale configurazione barica porterà piogge diffuse e temporali localmente intensi. Le regioni del Centro-Sud e il settore nord-orientale subiranno gli effetti maggiori di questo sistema perturbato.

Torna la neve lungo la dorsale appenninica

Il calo termico favorirà un importante abbassamento dello zero termico su tutto il Paese. La conseguenza sarà il ritorno della neve lungo la dorsale appenninica. I fiocchi cadranno inizialmente a quote elevate, per poi estendersi a quote via via inferiori sui rilievi centrali e orientali fino a 1000 mt. Questa dinamica offrirà i primi paesaggi invernali della stagione in montagna.

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