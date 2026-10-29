Esteri

Bosnia, elicottero italiano precipita: bilancio attuale, quattro morti. Meloni: “Profondo dolore”

Secondo quanto riportato da agenzie locali, 12 le persone trasportate in ospedale in seguito allo schianto

di Redazione L'Identità - 29 Ottobre 2026

Una immagine dell'elicottero CH 47 dell'operazione Eufor Althea in Bosnia-Erzegovina, precipitato al confine con la Serbia

Un elicottero italiano CH-47 impegnato in Bosnia-Erzegovina nell’ambito dell’operazione “Eufor Althea” è precipitato nell’area di Brcko per cause ancora in corso di accertamento. A farlo sapere, con una nota, il ministero della Difesa. I soccorsi sono prontamente intervenuti. Dal ministero chiariscono: “Al momento non è possibile rilasciare ulteriori dichiarazioni, in attesa di informazioni più precise soprattutto sulle condizioni di salute del personale”.

Elicottero italiano precipitato in Bosnia: almeno 4 morti e diversi feriti

Secondo quanto riportato dai media locali, quattro persone sono morte (sarebbero tuti militari italiani) e 12 sono feriti, trasportati in ospedale in seguito allo schianto. A confermarlo è stato Salih Ibrahimbegovic, portavoce del Centro sanitario di Brcko. Una persona versa in condizioni molto critiche ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico.

La conferma del bilancio di 4 morti , anche per il quotidiano locale Dnevni Avaz.

Il cordoglio di Meloni

Immediata la reazione della politica. Con un post sui social è arrivato il messaggio della premier Giorgia Meloni. “La notizia del tragico incidente che ha coinvolto un elicottero italiano di Eufor in Bosnia-Erzegovina è motivo di profondo dolore. il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e a tutti coloro che, impegnati nella missione per la pace e la stabilità della regione, stanno vivendo ore di angoscia. a loro va la mia più sincera vicinanza e quella del governo italiano”.

La nota di Eufor

L’Eufor ha confermato che si tratta di un elicottero CH-47 Chinook, appartenente al contingente italiano all’interno della missione europea. Diversi membri del personale Eufor hanno tragicamente perso la vita nell’incidente, mentre altri hanno riportato gravi ferite.

Le squadre di soccorso sono sul posto e stanno gestendo la situazione, ha reso noto Eufor in una nota, mentre è stata avviata un’indagine completa e dettagliata sull’accaduto.

Data la natura tragica dell’incidente, Eufor invita i cittadini a evitare la diffusione di informazioni errate, a non speculare sulla nazionalità o sull’identità del personale coinvolto e a fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali di Eufor per informazioni verificate.