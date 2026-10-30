Cronaca

Assalto al golf club, la fuga nel bosco dura quattro ore: arrestati tre uomini con radio e ascia

Colpo in un circolo di Roma Nord lungo la Cassia. Dopo aver svuotato la cassaforte, i tre si sarebbero nascosti nella vegetazione

di Redazione - 30 Ottobre 2026

Volti coperti, radio ricetrasmittenti per restare in contatto e un piano studiato nei dettagli. È così che tre cittadini kosovari avrebbero messo a segno un furto all’interno di un golf club di Roma Nord, prima di tentare una lunga fuga tra alberi e cespugli. Il loro piano, però, si è concluso con l’arresto. L’intervento è scattato dopo una segnalazione arrivata al 112 Nue che indicava la presenza di tre uomini incappucciati all’interno di un comprensorio sulla via Cassia. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Flaminio Nuovo e del XIV Distretto Primavalle.

Cassaforte nel mirino

Secondo la ricostruzione degli investigatori, supportata dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza, i tre si sarebbero introdotti furtivamente nel perimetro del circolo raggiungendo gli uffici amministrativi. Dopo aver forzato una finestra, avrebbero fatto irruzione nei locali puntando direttamente alla cassaforte e riuscendo a impossessarsi del denaro custodito al suo interno. Invece di abbandonare immediatamente la zona, i presunti autori del colpo avrebbero scelto di nascondersi all’interno del comprensorio, distribuendosi lungo il perimetro e sfruttando la fitta vegetazione come copertura.

La caccia tra gli alberi

Per circa quattro ore i tre avrebbero cercato di sottrarsi alle ricerche mantenendo un costante collegamento radio. Una strategia che, secondo quanto emerso, avrebbe consentito loro di monitorare i movimenti delle forze dell’ordine e individuare possibili vie di fuga. Quando agenti e personale di vigilanza privata hanno deciso di chiudere il cerchio, i sospettati avrebbero tentato un ultimo disperato tentativo di fuga. Prima di essere bloccati, avrebbero opposto resistenza alle guardie particolari giurate cercando di aprirsi un varco verso l’esterno del comprensorio.

Ascia, arnesi da scasso e refurtiva recuperata

Le successive perquisizioni hanno portato al sequestro di arnesi da scasso, delle radio utilizzate durante l’incursione e di un’ascia che uno degli indagati avrebbe cercato di disfarsi durante la fuga. Gli agenti hanno inoltre recuperato una busta contenente l’intero bottino, quantificato in circa 2.500 euro. Per tutti e tre sono scattate le manette in flagranza con l’accusa di rapina impropria. La refurtiva è stata recuperata e restituita al golf club.

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