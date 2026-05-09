Torino

Chiusi di notte nella Mole i giovani francesi volevano fare parkour: denunciati

di Redazione - 9 Maggio 2026

La disciplina sportiva che prevede salti e arrampicate a corpo libero

Quattro giovani francesi tra i 25 e i 28 anni sono stati sorpresi nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 maggio all’interno della Mole Antonelliana di Torino. A far intervenire i carabinieri del nucleo radiomobile è stata la segnalazione degli addetti alla sicurezza della struttura.

I ragazzi, tre uomini e una donna, avevano trascorso la notte nell’edificio dopo essere riusciti a evitare i controlli all’orario di chiusura. In un primo momento hanno raccontato di essersi fermati per godersi il panorama della città, ma gli accertamenti hanno poi evidenziato che si trattava di appassionati di parkour.

Con loro sono stati trovati coperte e materassi gonfiabili usati per accamparsi all’interno della Mole. I quattro sono stati identificati e denunciati.

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