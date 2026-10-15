Editoriale

Ci sono Pedro Sanchez, la Littizzetto e la Schlein…No, non è una barzelletta

di Adolfo Spezzaferro - 15 Ottobre 2026

Nell’epoca in cui la politica si misura anche in visualizzazioni, like e condivisioni, lo scambio di post tra il premier spagnolo Pedro Sánchez e la comica italiana Luciana Littizzetto, con il leader socialista in caduta libera nei sondaggi che indica Elly Schlein come il meglio per l’Italia, ha tutte le caratteristiche per conquistare il popolo dei social, a parte quel cringissimo “Sempre tuo, Pedro Pedro Pedro”.

Una battuta, una provocazione, un endorsement internazionale: ingredienti perfetti per chi si dà in pasto ai social in nome dell’equazione (impossibile) like uguale voti. a che cosa serve davvero un’operazione del genere? Sánchez può certamente esprimere le proprie preferenze, ma il sostegno di un leader straniero non rappresenta necessariamente un vantaggio per chi lo riceve. Anzi, rischia di trasformarsi in un boomerang nel momento in cui l’elettorato di riferimento percepisce l’intervento come una roba di facciata. O semplicemente quando chi vota a sinistra si renderà conto che in questa fase, con il voto anticipato in Spagna e la probabilissima vittoria del centrodestra, quella di Sánchez appare soprattutto come una “fassinata”, nel senso di profezia improvvida.

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