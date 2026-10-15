Cronaca

Giallo Modena, coniugi decapitati dentro casa

Resta ancora da chiarire chi abbia inoltrato la prima segnalazione alle forze dell'ordine

di Giorgio Brescia - 15 Ottobre 2026

Il luogo in cui due anziani coniugi sono stati trovati morti all'interno di un'abitazione a Mirandola, in provincia di Modena

Giallo e orrore a Mirandola in provincia di Modena: due anziani coniugi trovati decapitati in casa.

Un macabro duplice omicidio

Il fatto sconvolge la provincia di Modena. In serata il ritrovamento dei corpi di due anziani coniugi — lui di 80 anni, lei di 70 — privi di vita all’interno della loro abitazione in via Imperiale a Mirandola. Solo queste le iniziali notizie sull’accaduto.

I corpi delle vittime, secondo le prime informazioni emerse dagli accertamenti degli inquirenti, presentavano gravissime ferite e sarebbero stati decapitati.

L’intervento e i sospetti degli inquirenti

L’allarme scattato in serata, spingendo sul posto i sanitari del 118, le pattuglie della Polizia di Stato e i carabinieri per i rilievi scientifici.

Ascoltato il figlio

Tra i primi elementi emersi dalle indagini coordinati dalla Procura della Repubblica di Modena, l’attenzione degli investigatori concentrata sul figlio della coppia, subito condotto in caserma per essere interrogato e chiarire la sua posizione.

Il mistero dell’allarme

Resta ancora da chiarire chi abbia inoltrato la prima segnalazione alle forze dell’ordine e quale sia stata la dinamica esatta dell’aggressione all’interno dell’immobile.

La zona attorno alla villetta è stata transennata per consentire agli esperti della Scientifica di raccogliere tracce e repertare eventuali armi utilizzate per il delitto. Sulla vicenda vige il più stretto riserbo da parte degli inquirenti.