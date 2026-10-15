Giallo Modena, coniugi decapitati dentro casa
Resta ancora da chiarire chi abbia inoltrato la prima segnalazione alle forze dell'ordine
Il luogo in cui due anziani coniugi sono stati trovati morti all'interno di un'abitazione a Mirandola, in provincia di Modena
Giallo e orrore a Mirandola in provincia di Modena: due anziani coniugi trovati decapitati in casa.
Un macabro duplice omicidio
Il fatto sconvolge la provincia di Modena. In serata il ritrovamento dei corpi di due anziani coniugi — lui di 80 anni, lei di 70 — privi di vita all’interno della loro abitazione in via Imperiale a Mirandola. Solo queste le iniziali notizie sull’accaduto.
I corpi delle vittime, secondo le prime informazioni emerse dagli accertamenti degli inquirenti, presentavano gravissime ferite e sarebbero stati decapitati.
L’intervento e i sospetti degli inquirenti
L’allarme scattato in serata, spingendo sul posto i sanitari del 118, le pattuglie della Polizia di Stato e i carabinieri per i rilievi scientifici.
Ascoltato il figlio
Tra i primi elementi emersi dalle indagini coordinati dalla Procura della Repubblica di Modena, l’attenzione degli investigatori concentrata sul figlio della coppia, subito condotto in caserma per essere interrogato e chiarire la sua posizione.
Il mistero dell’allarme
Resta ancora da chiarire chi abbia inoltrato la prima segnalazione alle forze dell’ordine e quale sia stata la dinamica esatta dell’aggressione all’interno dell’immobile.
La zona attorno alla villetta è stata transennata per consentire agli esperti della Scientifica di raccogliere tracce e repertare eventuali armi utilizzate per il delitto. Sulla vicenda vige il più stretto riserbo da parte degli inquirenti.
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