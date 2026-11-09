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La Cina scopre le carte: open source, robotica e 6G per contendere agli Usa la guida del futuro

La Conferenza mondiale di Internet di Wuzhen

di Ernesto Ferrante - 9 Novembre 2026

La Conferenza mondiale di Internet di Wuzhen si è conclusa il 5 novembre dopo quattro giorni che potrebbero segnare un passaggio strategico nella competizione tecnologica globale. Le dimostrazioni di robot umanoidi, fabbriche intelligenti e connessioni 6G rientrano nella strategia di Pechino di presentarsi come il campione dell’intelligenza artificiale aperta e collaborativa in contrapposizione a un ecosistema occidentale sempre più frammentato e protetto da barriere commerciali e tecnologiche. Oltre 1.800 partecipanti provenienti da più di 130 Paesi e regioni si sono riuniti nella città d’acqua dello Zhejiang per il World Internet Conference Wuzhen Summit, dedicato quest’anno al tema “Open Source and Openness, Joint Contribution and Shared Benefits – Jointly Building a Community with a Shared Future in Cyberspace”.

Open source e geopolitica

L’elemento più significativo dell’edizione 2026 non è stato tanto l’annuncio di nuove tecnologie quanto il tentativo cinese di trasformare l’open source in una piattaforma geopolitica. Mentre negli Stati Uniti il mercato dell’intelligenza artificiale resta dominato da pochi grandi operatori che sviluppano modelli proprietari, il Dragone insiste sulla narrativa della condivisione di modelli, infrastrutture e competenze. Una linea rivendicata apertamente anche dal segretario generale della World Internet Conference, Ren Xianliang, secondo cui l’apertura deve consentire a un numero maggiore di Paesi, imprese e sviluppatori di partecipare all’innovazione digitale e beneficiarne. Wuzhen è diventata la vetrina di una Cina che vuole essere percepita come l’architetto delle future regole del cyberspazio globale.

Numeri e obiettivi

La manifestazione “Light of the Internet Expo”, cuore tecnologico del summit, ha riunito 671 aziende e istituzioni provenienti da 54 Paesi e regioni, con oltre 1.000 prodotti e tecnologie presentati al pubblico. Tra le attrazioni più visitate figuravano sistemi di internet satellitare, comunicazioni mobili di sesta generazione (6G), robot industriali, modelli multimodali di IA e applicazioni per la produzione intelligente. Le dimostrazioni più spettacolari hanno riguardato robot umanoidi impegnati nella cucitura di capi d’abbigliamento, sistemi autonomi per l’assemblaggio di precisione e farmacie intelligenti dove macchine automatizzate preparano prescrizioni mediche. La tecnologia è un’infrastruttura già pronta a entrare nei processi produttivi.

Particolarmente rilevante è stato il debutto di un’area dedicata al 6G e alle reti integrate spazio-terra. Aziende come ZTE hanno mostrato prototipi di nuova generazione e stazioni satellitari sperimentali. Colossi come Alibaba, Huawei e Sugon hanno esibito invece supernodi e supercluster destinati ad alimentare la prossima corsa globale alla potenza computazionale.

La filosofia cinese

Non è un caso che il summit sia arrivato in un momento di crescente tensione internazionale sulle tecnologie strategiche. Pochi giorni prima, i ministri degli Esteri del Quad avevano annunciato nuovi programmi di sostegno all’accesso a tecnologie di intelligenza artificiale considerate “affidabili” nell’Indo-Pacifico. A Wuzhen, la risposta cinese è stata chiara. L’IA non può essere governata da blocchi contrapposti né da alleanze “esclusive”, ma richiede standard comuni e cooperazione multilaterale. Dietro la retorica dell’apertura c’è però anche una questione economica. Secondo i dati diffusi durante il summit, solo nell’ambito della conferenza sulla cooperazione nell’economia digitale sono stati firmati accordi per 116 progetti, con un valore complessivo superiore a 100 miliardi di yuan.

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