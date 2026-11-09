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Polonia: morto in ospedale l’aggressore di Cracovia

Arrivato ad Albano il pullman con a bordo gli studenti e gli accompagnatori del liceo “Ugo Foscolo”

di Enzo Ricci - 9 Novembre 2026

L’autore della sparatoria avvenuta questo fine settimana a Cracovia è deceduto in ospedale. Lo ha comunicato la polizia locale. La sparatoria nella città polacca ha causato almeno sei morti e 15 feriti. L’attentatore, trasportato in ospedale, versava in condizioni critiche.

Michal Oksinski, nato nel 2002, viveva con i genitori e una sorella a Ostrowiec Swietokrzyski, a due ore da Cracovia. I corpi di questi ultimi sono stati trovati in un appartamento situato nel centro della cittadina. Avevano ferite da colpi di arma da fuoco. L’aggressore non aveva precedenti penali. Frequentava con il padre un poligono di tiro

Un lungo applauso ha accolto ad Albano l’arrivo del pullman con a bordo gli studenti e gli accompagnatori del liceo “Ugo Foscolo” di Albano Laziale che sabato erano sui luoghi della sparatoria avvenuta nella piazza del Mercato a Cracovia. I ragazzi hanno trovato ad aspettarli i genitori. Tra gli altri ad attenderli, in piazza Zampetti, c’erano il sindaco di Albano Laziale Massimo Ferrarini e la dirigente scolastica del liceo “Ugo Foscolo” Adele Bottiglieri.

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