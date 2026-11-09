Esteri

Trump scarica Israele: “La guerra con l’Iran e l’avversione verso Tel Aviv hanno pesato sulla sconfitta”

Anche il vicepresidente JD Vance aveva collegato l'esito del voto alle conseguenze del conflitto mediorientale

di Ernesto Ferrante - 9 Novembre 2026

Donald Trump individua nella guerra con l’Iran e nel deterioramento dell’immagine di Israele presso una parte dell’opinione pubblica americana alcune delle principali ragioni della sconfitta alle elezioni di metà mandato. In un’intervista al programma investigativo “60 Minutes” della CBS, il presidente degli Stati Uniti ha riconosciuto il peso che il conflitto mediorientale avrebbe avuto sulle urne.

“Alla gente non è piaciuta la guerra. Non è piaciuto il fatto che i prezzi della benzina siano aumentati, perché li avevo portati a un livello basso, e c’è, sorprendentemente, una fortissima avversione per Israele”, ha dichiarato il tycoon, collegando direttamente il malcontento degli elettori sia alle ricadute economiche del conflitto sia alla percezione del ruolo israeliano nella crisi.

Anche Vance aveva individuato le stesse cause

Un’analisi che si avvicina a quella espressa dal vicepresidente JD Vance, secondo cui la guerra con l’Iran avrebbe contribuito a erodere il consenso dell’amministrazione. Interpellato sul punto, Trump ha affermato di non essere in disaccordo con questa lettura.

La replica iraniana

Le parole del presidente sono state immediatamente rilanciate da Teheran. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha sostenuto che “gli americani sono stanchi delle manovre di Israele che trascinano gli Stati Uniti in guerre senza fine. Loro e la nostra regione ne hanno abbastanza”.

Le dichiarazioni incrociano il tema sempre più sensibile nel dibattito politico americano del costo politico, economico e strategico del sostegno a Israele e il crescente scetticismo di una parte dell’elettorato verso nuovi coinvolgimenti militari in Medio Oriente. Una questione che continua a pesare sugli equilibri interni degli Stati Uniti e sulla postura internazionale di Washington.

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