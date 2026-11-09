Abu Dhabi o l’arte del realismo. Usa, Russia e Ucraina tornano al tavolo

Esteri

La Commissione Ue ha accolto positivamente la ripresa del dialogo

di Enzo Ricci - 9 Novembre 2026

Per la prima volta dall’inizio della guerra, la pace torna a essere un’ipotesi politica concreta e non soltanto un esercizio retorico. Domani e dopodomani, ad Abu Dhabi, Stati Uniti, Russia e Ucraina torneranno a sedersi allo stesso tavolo in un formato trilaterale tecnico che potrebbe aprire una nuova fase del conflitto. Non si tratta ancora dei negoziati destinati a chiudere il conflitto, ma del passaggio più importante degli ultimi mesi verso la costruzione di un percorso diplomatico strutturato. Dopo anni di aspri combattimenti, controffensive, sanzioni e aiuti militari, nessuna delle parti è riuscita a imporre una soluzione definitiva sul campo. L’iniziativa americana ha l’obiettivo non soltanto di favorire una tregua, ma di affrontare il tema molto delicato della futura “architettura di sicurezza” europea.

Il perimetro d’azione degli statunitensi

A delinearne i contorni è stato Jared Kushner, inviato speciale della Casa Bianca e figura centrale del dossier ucraino insieme a Steve Witkoff. Nel lungo post pubblicato alla vigilia del vertice, Kushner ha sintetizzato la strategia americana attorno a cinque pilastri: consultazioni permanenti sulla sicurezza, canali affidabili di comunicazione nelle crisi, maggiore trasparenza militare, misure per ridurre il rischio di escalation e un quadro stabile per la sicurezza europea nel lungo periodo. Washington non intende limitarsi a congelare il conflitto, ma punta a costruire un sistema capace di gestire le tensioni tra Russia e Occidente anche dopo la guerra. Il genero di Donald Trump ha sottolineato che qualsiasi accordo dovrà rispettare la sovranità e l’integrità territoriale degli Stati coinvolti, preservando il diritto di ciascun Paese a scegliere autonomamente le proprie alleanze. Nessuno, ha precisato, potrà esercitare un diritto di veto sulle decisioni sovrane degli altri.

La Nato e l’Ue

Significativa è anche la riaffermazione del ruolo della Nato. Mentre in Europa molti temono che un’intesa con Mosca possa indebolire l’Alleanza Atlantica, la Casa Bianca sostiene che la Nato resterà il perno della difesa collettiva del continente e uno dei fondamenti del futuro assetto di sicurezza.

La Commissione europea ha accolto positivamente la ripresa del dialogo e insiste sulla necessità che l’Unione partecipi direttamente a qualsiasi discussione riguardante il futuro della sicurezza europea. La portavoce della Commissione Paula Pinho ha ricordato che l’operazione militare speciale russa in Ucraina rappresenta una minaccia diretta per l’Europa e che le decisioni sul nuovo equilibrio continentale non possono essere prese senza il coinvolgimento delle istituzioni europee. Parallelamente Bruxelles continua a lavorare sulla prospettiva del dopoguerra, concentrandosi sulla ricostruzione del Paese di Volodymyr Zelensky, sulle riforme economiche e sull’attrazione di investimenti privati.

La proposta dell’Italia

Molto apprezzata è stata la posizione italiana. La Commissione ha espresso piena sintonia con la richiesta avanzata da Giorgia Meloni di garantire una rappresentanza europea chiara nei futuri negoziati con la Russia. Un riconoscimento che rafforza il peso politico dell’Italia proprio nel momento in cui l’Europa cerca di evitare il rischio di essere marginalizzata dalle grandi manovre diplomatiche tra Washington e Mosca. Anche la Nato sostiene il percorso avviato negli ultimi mesi. Dopo gli incontri tenuti tra rappresentanti statunitensi, europei e ucraini, l’Alleanza continua a richiamare la necessità di una pace “giusta e duratura”. Dietro questa formula emerge la convinzione sempre più diffusa che il sostegno militare a Kiev resta indispensabile, ma deve tradursi prima o poi in una soluzione politica capace di garantire stabilità nel lungo periodo.

L’oltranzismo baltico

A distinguersi in senso opposto è invece ancora una volta l’Estonia. Il premier Kristen Michal ha respinto apertamente qualsiasi ruolo europeo di mediazione, sostenendo che il compito dell’Europa debba limitarsi a sostenere militarmente l’Ucraina e a mantenere la massima pressione economica sulla Russia. Una posizione oltranzista e pericolosa. Mentre Stati Uniti, Nato, Commissione europea e diversi governi occidentali tentano di trasformare la pressione esercitata sulla Federazione russa in una leva negoziale, Tallinn continua a privilegiare una linea di rigida contrapposizione che non offre una risposta alla domanda fondamentale su come si possa concludere concretamente la guerra senza altri spargimenti di sangue. L’intransigenza eretta a strategia rischia infatti di trasformarsi in irrilevanza politica nel momento in cui si decide il futuro equilibrio europeo.

Sul fondo del quadro emerge poi un elemento destinato ad avere conseguenze importanti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha aperto alla possibilità di tenere elezioni online, indicando una soluzione che consentirebbe di garantire il diritto di voto anche ai militari impegnati al fronte. L’ipotesi è ancora lontana da una concreta attuazione, ma rappresenta un segnale incoraggiante. Anche Kiev si comincia a ragionare sul dopo-guerra.