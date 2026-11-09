Esteri

Il caso Nvidia spacca gli Usa, Trump difende Huang

Il presidente minimizza, le Commissioni della Camera convocano il vertice della società

di Daniel Walker - 9 Novembre 2026

Le ombre dello spionaggio si allungano su Nvidia, il colosso dei microchip al centro della rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Il consiglio di amministrazione del gruppo ha avviato un’indagine indipendente condotta da legali esterni. Da accertare se l’amministratore delegato, Jensen Huang, sia stato bersaglio di un’operazione di intelligence straniera coordinata da Pechino.

Il caso Nvidia

Al centro del caso c’è la relazione intima ammessa dallo stesso Huang con Alice Huang (nota anche come Huang Le), ex manager della società di data center Megaspeed con sede a Singapore.

Secondo indiscrezioni dell’intelligence statunitense rilanciate dal New York Times, la donna sarebbe una risorsa del Ministero della Sicurezza dello Stato cinese, sospettata di aver raccolto informazioni commerciali per conto del governo di Pechino.

In una lettera ai dipendenti, il fondatore di Nvidia ha chiesto scusa per l’infedeltà coniugale, assumendosi la «piena responsabilità» ma assicurando di non aver mai compromesso segreti industriali.

L’inchiesta

Mentre il Board dichiara di non avere elementi per ritenere violati i segreti della società o la sicurezza nazionale, la politica americana si divide. I comitati Esteri e Intelligence della Camera a maggioranza repubblicana hanno convocato Huang per un’audizione a porte chiuse sui protocolli anti-spionaggio.

A sorpresa, tuttavia, è arrivato il deciso scudo politico di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha difeso pubblicamente il magnate dei chip, definendolo un «uomo onorabile» che ha svolto un «lavoro straordinario per il Paese».

Trump ha minimizzato le rivelazioni («ha trattato con qualcuno, ma lo fanno tutti»). Poi, ha confermato la fiducia nel manager e la volontà di mantenerlo ai vertici del gigante tecnologico, ipotizzando di includerlo in una imminente missione in Asia. Un intervento che trasforma una crisi aziendale in un possibile nuovo scontro ad altissima tensione.