Economia

Scacco francese, Crédit Agricole propone fusione al Bpm

La politica italiana si ritrova ora a valutare il peso di un gigante italo-francese

di Giorgio Brescia - 9 Novembre 2026

Il risiko bancario italiano si trasforma in un duello politico-finanziario d’alta quota. Dopo l’offensiva ostile di UniCredit per conquistare Banco Bpm, da Parigi è arrivata la stoccata decisiva: Crédit Agricole ha aperto ufficialmente il cantiere per un’integrazione con l’istituto guidato da Giuseppe Castagna.

La scommessa di Crédit Agricole

Non si tratta di una sorpresa improvvisa, ma del coronamento di una strategia felpata. La “Banque Verte”, già primo azionista di Piazza Meda, ha sfruttato al meglio lo stallo creatosi attorno all’operazione UniCredit. L’ostilità del management del Banco verso le mire di Andrea Orcel e i paletti posti dal hoverno italiano attraverso il Golden Power hanno di fatto sbarrato la strada all’aggregazione tutta italiana, spalancando la porta alle ambizioni transalpine.

Per il Banco Bpm, la proposta francese. Rappresenta una via d’uscita d’oro: difesa dell’autonomia gestionale, continuità al vertice e la nascita di un colosso. Che, va detto, si presenta fortemente radicato nelle regioni più ricche del Paese, dalla Lombardia all’Emilia-Romagna.

Questo progetto strategico darebbe vita al terzo gruppo bancario italiano, con la capacità di servire 6,5 milioni di clienti attraverso una rete di oltre 2.300 filiali. Così, unendo forte presenza sul territorio, solidità finanziaria e riconosciuta esperienza nel settore.

Crédit Agricole considera ormai l’Italia il proprio secondo mercato domestico. E l’operazione vale il consolidamento definitivo di una leadership nel risparmio gestito e nel credito alle imprese.

La partita

L’operazione travalica però i confini dei consigli di amministrazione. L’intesa mette a nudo i delicati equilibri tra Roma e Parigi sul controllo degli asset strategici nazionali, dall’esposizione verso i titoli di Stato ai legami con Monte dei Paschi di Siena.

Di fronte al rischio di un monopolio interno di UniCredit, la politica italiana si ritrova ora a valutare il peso di un gigante italo-francese. La manovra di Crédit Agricole non è solo finanza: è una mossa geopolitica che ridisegna la mappa del potere bancario italiano.