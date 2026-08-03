Cisgiordania, nuovo avamposto israeliano fra tre villaggi

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Palestinesi: minaccia diretta per le comunità

di Askanews - 3 Agosto 2026

Faqquah, 3 ago. (askanews) – Un nuovo avamposto israeliano sarebbe in costruzione nel nord della Cisgiordania occupata, in un’area compresa tra i villaggi palestinesi di Arabuna, Faqqua e Deir Ghazala. Le immagini mostrano grandi tende, veicoli e una bandiera israeliana. La Cisgiordania è occupata da Israele dal 1967 e gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi sono considerati illegali dal diritto internazionale, posizione contestata dal governo israeliano. Secondo le autorità locali palestinesi, l’avamposto occupa terreni appartenenti alle tre comunità.

Hachim Abou al-Hassa, capo del consiglio del villaggio di Arabuna: “Questo avamposto coloniale rappresenta per noi un grave problema, non soltanto per il villaggio di Arabuna, ma anche per quelli di Faqqua e Deir Ghazala. L’area occupata dall’insediamento si estende per circa mille dunam, più o meno un chilometro quadrato, forse anche di più, e comprende terreni dei tre villaggi. L’avamposto costituisce quindi una minaccia diretta per tutte e tre le comunità. Abbiamo inoltre osservato che i coloni si spostano spesso in auto tra i villaggi: un giorno vanno ad Arabuna, quello successivo a Faqqua, poi a Deir Ghazala, attraversando le zone abitate”.