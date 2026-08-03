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Piccolo Domenico, fissato l’incontro per il risarcimento al Monaldi

L'incontro è previsto per mercoledì prossimo, la proposta ai familiari

di Maria Graziosi - 3 Agosto 2026

Ci sarà il risarcimento per il piccolo Domenico Caliendo, il bambino che fu sottoposto a trapianto di cuore, che poi si rivelò bruciato, al Monaldi. I suoi familiari sono stati convocati presso la struttura sanitaria napoletana. L’incontro si terrà nella giornata di mercoledì prossimo, l’inizio è previsto per le ore dieci del mattino. L’appuntamento servirà a valutare la proposta dell’ospedale Monaldi. La famiglia attende adesso novità. E sarà rappresentata all’incontro dall’avvocato Francesco Petruzzi.

Piccolo Domenico, l’incontro per il risarcimento

Siamo al nuovo capitolo della vicenda. Quello legato al risarcimento che l’ospedale Monaldi ha intenzione di presentare alla famiglia Caliendo per il caso del piccolo Domenico. Una vicenda straziante che ha commosso un Paese intero. E che ha indignato l’Italia. Il bambino, che aveva solo due anni e mezzo, doveva essere sottoposto a un trapianto di cuore. Ma l’organo che gli era stato impiantato, a dicembre del 2025, risultò “bruciato”. La conservazione non fu ottimale e il trapianto fallì. Ogni speranza di salvarlo fu vana. E il bambino spirò il 21 febbraio scorso.

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