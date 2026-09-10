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La tennista Luisina Giovannini si ritira dopo 17 minuti, arriva la maxi multa

L'argentina finisce sotto 0-5 nel primo parziale contro Lucia Bronzetti e si ritira. L'organizzazione la stanga e le taglia il montepremi

di Pietro Pertosa - 10 Settembre 2026

Us Open, Luisina Giovannini

Luisina Giovannini scrive una (mezza) storia degli Us Open di tennis. E no, non è un trionfo. Nemmeno a metà, non è una grande impresa. Semmai è una grossa ammenda. Una multa salatissima che la tennista argentina dovrà sganciare per aver scelto, a soli 17 minuti dall’inizio del match contro l’italiana Lucia Bronzetti, di salutare tutti, riporre la racchetta nella sacca e dare forfait. Erano sul 5-0 per Bronzetti. Evidentemente sfiduciata nei suoi mezzi, la 19enne sudamericana ha preferito dar forfait piuttosto che continuare a farsi prendere a pallate dalla nostra atleta.

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Luisina Giovannini: il forfait ti costa caro

Agli americani, però, ‘sta roba non è piaciuta granché. A loro è parso un tentativo di incassare il “gettone di presenza” del primo turno per poi tornarsene a casa bellamente senza nemmeno sporcarsi troppo le racchette. Luisina Giovannini non stava benissimo e questo s’è capito. Ma gli Us Open hanno deciso di stangarla. In pratica, l’organizzazione non pagherà 32mila dollari di ingaggio per il primo turno riconosciuti alla tennista argentina. Il suo montepremi, dopo il clamoroso forfait, sarà tagliato del 60 per cento. La multa che dovrà pagare (e che sarà evidentemente compensata) sarà pari a 20mila dollari. Ma tra tasse, ritenute e altre spese, la trasferta newyorchese di Giovannini sarà stata praticamente a costo zero. Per lei, naturalmente.